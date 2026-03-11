Індексація пенсій на 12,1%: чому обіцяне підвищення отримають не всі

Індексація пенсій

У березні 2026 року в Україні відбулася індексація пенсій із офіційним коефіцієнтом 12,1%. Проте багато пенсіонерів не помітили очікуваного зростання виплат. Юристи розповіли, хто і чому не отримав очікуваного підвищення виплат.

Чому індексація пенсій на 12,1% відчуваються по-різному

Нерівномірність березневого підвищення виплат пояснюється специфікою застосування офіційного коефіцієнта.

Хоча уряд затвердив показник індексації на рівні 12,1%, цей розрахунок не охоплює всю суму, яку пенсіонер отримує на руки. Індексація стосується виключно основної частини виплати, яку фахівці називають «тілом» пенсії.

Усі інші компоненти загальної суми, такі як доплати за страховий стаж понад встановлену норму, різноманітні соціальні пільги, спеціальні надбавки за донорство чи інші додаткові заохочення, залишаються осторонь цього процесу. Ці складові додаються до розрахованого результату вже після того, як базовий розмір було збільшено на встановлений коефіцієнт.

Саме через такий механізм виникає ситуація, коли двоє людей із абсолютно однаковим загальним розміром пенсії відчувають результати індексації по-різному. Кінцева сума підвищення для кожного буде індивідуальною, оскільки вона прямо залежить від співвідношення базової частини та додаткових надбавок у структурі виплати. При цьому державою визначено нижню межу, у будь-якому разі мінімальний розмір доплати після проведення перерахунку не може бути меншим за 100 гривень.

Обмеження максимальної пенсії

Максимальний розмір виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. У 2026 році ця межа становить 25 950 грн. Якщо після індексації базовий розмір пенсії перевищує цей ліміт, надбавка фактично не нараховується.

Коефіцієнти індексації для «нових» пенсіонерів

Особливий порядок індексації передбачений для громадян, які вийшли на заслужений відпочинок нещодавно, а саме у період з 2021 по 2025 роки. Для цієї категорії пенсіонерів встановлені значно нижчі показники перерахунку порівняно із загальноприйнятим стандартом.

Особи, які оформили пенсію у 2021–2022 роках, можуть розраховувати на прибавку близько 6%.

Для тих, хто став пенсіонером у 2023 році, коефіцієнт становить 4,8%.

У 2024 році цей показник знижується до 3,6%.

Для виплат, призначених у 2025 році, він є найменшим і складає лише 2,4%.

Індексація пенсії працюючим пенсіонерам

Для громадян, які продовжують трудову діяльність, також передбачено збільшення основної частини пенсії на12,1%.

Проте статус працюючої особи накладає певні обмеження — до моменту звільнення таким пенсіонерам не нараховуються додаткові виплати до рівня мінімальних державних гарантій, а також не виплачуються підвищені надбавки за напрацьований страховий стаж. Як тільки людина припиняє працювати, Пенсійний фонд проводить автоматичний перерахунок, і розмір виплат зростає.

Окрім загальної індексації, у квітні заплановано окремий перерахунок для тих працюючих пенсіонерів, які після попереднього призначення або останнього перерахунку виплат встигли накопичити 24 місяці додаткового стажу. Завдяки цьому оновленню щомісячна сума може збільшитися орієнтовно на 400-600 гривень.

Важливо оперативно інформувати органи Пенсійного фонду про будь-які зміни у вашому статусі — як про працевлаштування, так і про звільнення з роботи. Несвоєчасне повідомлення може призвести до виникнення переплат, які держава згодом буде змушена стягувати, що призведе до примусового відрахування до 20% від суми місячної пенсії.

Як перевірити нарахування після індексації

Для самостійного контролю за коректністю оновлених виплат юристи рекомендують скористатися особистим кабінетом на електронному порталі Пенсійного фонду України.

Необхідно звернути увагу на три ключові параметри — базовий розмір виплати, відомий як «тіло» пенсії, офіційно затверджений коефіцієнт індексації, що становить 1,121, а також підсумкову суму, нараховану за березень.

Механізм перевірки досить простий — базову суму пенсії потрібно помножити на встановлений коефіцієнт. Результат цього обчислення має точно збігатися з новим розміром вашої основної виплати. Якщо ж ви виявили розбіжності між власними розрахунками та фактично нарахованими коштами, це є вагомою підставою для подання запиту до Пенсійного фонду з вимогою надати офіційне письмове роз’яснення щодо структури вашої пенсії.