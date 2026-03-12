"Ощадбанк" повернув інкасаторські авто з Угорщини: що відомо про 40 млн доларів і золото

«Ощадбанк» повернув авто, але мільйони доларів залишилися в Угорщині / © ТСН

«Ощадбанк» повернув інкасаторські авто з Угорщини, але 40 млн дол., 35 млн євро та золото досі затримані.

Про це повідомили в «Ощадбанку».

Інкасаторські автомобілі передали представникам «Ощадбанку» та українським дипломатам. Разом з технікою також повернули частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, яких раніше затримали угорські правоохоронці.

У банку уточнили, що транспортні засоби повернула Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV).

Виявили пошкодження обладнання

Після отримання автомобілів представники банку зафіксували пошкодження обладнання.

Юристи «Ощадбанку» на місці задокументували всі несправності. Після доставлення транспорту до України буде проведена повна оцінка збитків.

Мільйони доларів і золото досі залишаються в Угорщині

Водночас грошові кошти та цінності, які перевозили інкасатори, досі не повернуті.

Йдеться про 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг банківського золота.

У банку наголошують, що ці кошти були вилучені незаконно і продовжують утримуватися в Угорщині.

«Ощадбанк» заявив, що й надалі відстоюватиме свої права та вимагатиме повернення грошей і цінностей у межах юридичної стратегії.

Що відомо про затримання інкасаторів в Угорщині

Інцидент стався 6 березня, коли сімох інкасаторів «Ощадбанку», які виконували регулярний рейс між Україною та Австрією, затримали на території Угорщини.

Формальною причиною стала підозра у відмиванні коштів. Пізніше співробітників банку депортували з країни.

Згодом уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову, відповідно до якої вилучені гроші та золото зберігатимуться у країні до завершення розслідування.

Перевезення здійснювалося за міжнародною угодою.

В «Ощадбанку» наголошують, що транспортування коштів здійснювалося у межах міжнародної угоди з «Райффайзен Банком Австрія».

Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезення та європейських митних процедур.

У банку також підкреслюють, що мають чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Під час війни перевезення банківських цінностей здійснюються винятково наземним транспортом, а подібні перевезення виконуються в середньому щотижня.

Кошти, які транспортували з Відня до України, належать «Ощадбанку» та були призначені для насичення готівкового ринку країни.