Вбивство українця на Балі: поліція відповіла на чутки про роль дівчини Ігоря Комарова

Єва Мішалова та Ігор Комаров

Реклама

Правоохоронці Балі відреагували на припущення, ніби блогерка Єва Мішалова, яка є дівчиною вбитого Ігоря Комарова, причетна до організації або реалізації злочину. Там наголошують, що жінку допитували лише як свідка.

Про це пишenm індонезійськs медіа Tribun News та Kompas із посиланням на поліцію Балі.

Правоохоронці не називають повного імені жінки, вказуючи лише її ініціали — Є. М., однак відомо, що стосунки з Комаровим мала українська блогерка Єва Мішалова.

Реклама

Нещодавно почала поширюватись інформація про те, ніби до вбивства Комарова причетні його близькі люди, зокрема Мішалова, і що її за це затримала поліція. У поліції пояснили, що справді викликали жінку на допит, але лише як свідка для відтворення хронології подій викрадення її хлопця.

Після проведення перевірок слідчі не знайшли жодного доказу чи ознаки, які б вказували на причетність блогерки до планування чи виконання вбивства.

«Наразі не вжито жодного заходу безпеки щодо Є. М. Ми не затримували й не арештовували людину, яка, як стверджується, є коханою жертви. Поліція Балі не затримувала цю людину», — заявив головний комісар зі зв’язків із громадськістю поліції Балі Арія Сенді.

Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі — останні новини

Нагадаємо, раніше індонезійська поліція офіційно підтвердила загибель 28-річного громадянина України Ігоря Комарова, якого викрали на Балі в середині лютого. Його розчленовані останки були знайдені місцевими жителями на східному узбережжі острова.

Реклама

Правоохоронці затримали одного підозрюваного, який орендував автомобіль за підробленим паспортом. Ще шістьох іноземців оголошено в розшук.

Поліція Балі вже звернулася до Інтерполу з проханням видати так звані «червоні повідомлення» для їхнього затримання за кордоном. За даними слідства, четверо фігурантів справи вже встигли залишити територію Індонезії.

Викраденого на острові Балі українця Ігоря Комарова було вбито невдовзі після того, як у Мережі з’явилося відео, на якому можна було побачити сліди катувань на його тілі. За даними місцевої поліції, смерть чоловіка настала щонайменше за 3 дні до того, як було знайдено його розчленоване тіло. Про це повідомив речник поліції Арій Сенді. За його словами, в четвер, 26 лютого, коли тіло Комарова виявили на пляжі, воно вже почало розкладатися.

Як повідомлялося раніше, вперше відео, на якому українець повідомив, що викрадачі вимагають у нього 10 мільйонів доларів викупу, з’явилося 21 лютого. Речник місцевої поліції повідомив, що викрадення сталося у неділю, 15 лютого. Того ж дня про це було повідомлено правоохоронців.

Реклама

Наразі поліція розшукує шістьох підозрюваних, після чого спробує з’ясувати справжні мотиви злочину. Інформацію про те, що причиною викрадення стало те, що Ігор Комаров був винен злочинцям 10 мільйонів доларів, наразі не підтверджують.

Від посольства чи поліції інших країн не було повідомлень про те, що підозрювані причетні до міжнародної мафіозної мережі.

Також правоохоронці не мають інформації про те, чи дійсно батько Комарова був пов’язаний з криміналітетом.