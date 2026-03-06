Убийство украинца Комарова на Бали: новые подробности от полиции

Игорь Комаров со своей подругой

Похищенный на острове Бали украинец Игорь Комаров был убит вскоре после того, как в Сети появилось видео, на котором можно было увидеть следы пыток на его теле. По данным местной полиции, смерть мужчины наступила минимум за 3 дня до того, как было найдено его расчлененное тело.

Об этом сообщает местное издание Kompas со ссылкой на представителя полиции Ария Сенди.

По его словам, в четверг 26 февраля, когда тело Комарова обнаружили на пляже, оно уже начало разлагаться.

Как сообщалось ранее, впервые видео, на котором украинец сообщил, что похитители требуют у него 10 миллионов долларов выкупа, появилось 21 февраля

Представитель местной полиции сообщил, что похищение произошло в воскресенье, 15 февраля, в тот же день об этом было сообщено правоохранителям.

Сейчас полиция разыскивает шестерых подозреваемых, после чего попытается выяснить истинные мотивы преступления. Информацию о том, что причиной похищения стало то, что Игорь Комаров был должен преступникам 10 миллионов долларов пока не подтверждают.

От посольства или полиции других стран не было сообщений о том, что подозреваемые причастны к международной мафиозной сети.

Также правоохранители не располагают информацией о том, действительно ли отец Комарова был связан с криминалитетом.

Исчезновение украинца Комарова на Бали - последние новости

Напомним, ранее индонезийская полиция официально подтвердила гибель 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова, которого похитили на Бали в середине февраля. Его расчлененные останки были найдены местными жителями на восточном побережье острова.

Правоохранители задержали одного подозреваемого, который арендовал автомобиль по поддельному паспорту. Еще шесть иностранцев объявлены в розыск.

Полиция Бали уже обратилась в Интерпол с просьбой выдать так называемые «красные уведомления» для их задержания за рубежом. По данным следствия, четверо фигурантов дела уже успели покинуть территорию Индонезии.