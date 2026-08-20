У Путина жалуются на «железный занавес» Запада / © ТСН

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Советник президента РФ Антон Кобьяков посетовал на новый «железный занавес» Запада. В качестве объяснения нынешних санкций против государства-агрессора он придумал желание оградить Россию от современных технологий. При этом представитель Кремля заявил, что такое отношение Запада к России якобы существовало на протяжении всей «российской истории».

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС накануне Восточного экономического форума.

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По словам Кобьякова, Россия якобы «никогда не закрывалась от мира», а напротив, именно другие государства пытались оградить её от технологий и международного сотрудничества.

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«Санкции, ограничения, эмбарго, блокировка России, „железный занавес“ — это постоянный процесс для Запада», — заявил представитель Кремля.

Кобьяков также цинично заявил, что после войн в отношениях России с западными странами якобы наступали периоды активизации деловых контактов.

По его словам, тогда «страх, а значит, и уважение к нам, возвращались к „партнерам“», после чего начинался период «бизнес-конвергенции».

Такие заявления советника Путина носят явно манипулятивный характер, ведь нынешние масштабные санкции против России стали следствием, прежде всего, полномасштабного вторжения РФ в Украину и её агрессивной политики. Представитель Кремля фактически представляет международные ограничения как давнюю и почти неизбежную политику Запада, игнорируя конкретные причины современных санкций.

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Кроме того, Кобьяков заявил, что частный бизнес якобы всегда стремился работать с Россией, а иностранные торговцы и специалисты ездили туда ещё во времена Ивана IV (Грозного), Петра I, Екатерины II и Сталина.

«Частный бизнес всегда хотел работать с Россией», — утверждает советник Путина.

В качестве примера он привёл США, заявив, что американский бизнес работал в СССР в 1920–1930-х годах, хотя дипломатические отношения между Вашингтоном и Москвой были установлены лишь в 1933 году.

В период упадка российской экономики, к которому привела война против Украины, Кобьяков попытался представить историю международных отношений как постоянную борьбу российского бизнеса за доступ к технологиям Запада, а западных компаний — за возможность работать в России.

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В своём заявлении он ничего не сказал о причинах отдельных ограничений в отношении России со стороны Запада и, в частности, об ответственности Кремля за войну против Украины, которая и стала причиной беспрецедентных санкций.

Напомним, президент РФ Владимир Путин признал, что удары украинских беспилотников по российским промышленным и инфраструктурным объектам наносят ущерб экономике России, однако назвал последствия атак «некритическими».

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