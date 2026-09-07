Цвет волос для женщин после 50 / © pexels.com

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Особенно важным после 50 становится не столько сам цвет, сколько его многомерность. Теплые блики, деликатные переходы и правильно расставленные светлые акценты помогают волосам выглядеть более живыми и блестящими. Есть пять оттенков, на которые следует обратить особое внимание этой осенью.

Медовый бронд

Не можете определиться между блондом и темными волосами? Бронд совмещает преимущества обоих вариантов.

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Более глубокая основа дополняется золотистыми и медовыми прядями, благодаря чему цвет не выглядит плоским. Светлые акценты у лица отражают свет, визуально освежают тон кожи и придают прическе объем.

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Еще одно преимущество такой покраски — она не требует радикального изменения образа. Поэтому медовый бронд может стать удачным решением для женщин, желающих выглядеть свежее, но не готовых к кардинальным экспериментам.

«Подсветный» брюнет

Глубокий коричневый цвет может выглядеть роскошно после 50-ти, если отказаться от сплошного темного полотна.

Так называемый candlelit brunette, или «брюнет при свечах», подразумевает сочетание коричневой базы с деликатными карамельными и золотистыми бликами. Они создают эффект волос, мягко подсвеченных теплым светом.

Благодаря переходам между оттенками прическа кажется более объемной, а цвет значительно живее. Это хорошая альтернатива очень темной однотонной окраске.

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Каштановый

Каштановый недаром остается классикой. Сочетание коричневого с легкими золотистыми и красноватыми нотами делает оттенок теплым и насыщенным.

В отличие от очень темного шоколадного или черного, каштановый создает более мягкий контраст с кожей. Он придает волосам глубины, но в то же время не перегружает образ.

К тому же этот оттенок отлично вписывается в осеннюю палитру, поэтому может стать удачным вариантом для сезонного обновления прически.

Мягкий медный

Медные волосы не обязательно должны быть ярко-рыжими. Значительно более деликатно выглядит приглушенная палитра с оттенками корицы, янтаря, каштана и теплого золота.

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Именно такие нюансы могут придать лицу теплоты, а волосам — визуальный блеск. Интенсивность медного легко адаптироваться к тону кожи, поэтому необязательно полностью перекрашивать волосы в рыжий.

Если хочется лишь небольшого изменения, можно добавить несколько теплых прядей или легкий медный оттенок к основному цвету.

Многомерная седина

Седина совсем не обязательно скрывать. Напротив, естественные серебристые волосы могут стать одной из самых эффектных деталей образа.

Секрет состоит в том, чтобы избегать совершенно однородного цвета. Сочетание серебристых прядей, более светлых бликов и немного более глубоких серых тонов создает красивую игру света.

Техника gray blending также позволяет мягко соединить естественную седину с крашеными волосами, сделав переход менее заметным. В результате седина выглядит не как то, что нужно скрывать, а как продуманная часть современного образа.

3 цвета волос, с которыми следует быть осторожными после 50

Строгих возрастных запретов в покраске не существует. Если вам нравится определенный цвет — возраст не должен быть причиной от него отказываться. Однако некоторые однотонные оттенки могут создавать нежелательный контраст или делать волосы визуально менее объемными.

Насыщенный черный

Глубокий чёрный цвет может создать очень резкий контраст с кожей лица. Кроме того, сплошная черная покраска практически не дает игры света, из-за чего прическа иногда кажется плоской.

Это не значит, что брюнеткам после 50 нужно переходить в блонд. Более мягкий эспрессо, темный шоколад или почти черный цвет с несколькими близкими по тону бликами могут выглядеть гораздо естественнее.

Платиновый блонд

Холодный платиновый блонд может быть очень эффектным, но он достаточно требователен. Очень светлый однородный оттенок иногда делает цвет лица бледнее, а волосы визуально сухими.

Если хочется оставаться блондинкой, можно попробовать сливочный, бежевый, шампунь или медовый блонд. Более темные пряди и немного более глубокий цвет у корней также помогут создать необходимый объем.

Однотонный пепельно-коричневый

Холодные коричневые оттенки могут быть очень красивыми, но большое количество серого пигмента без светлых акцентов способно сделать образ тусклым.

Любительницам холодной палитры необязательно от нее отказываться. Лучше добавить нейтральные бежевые, грибные или мягкие каштановые пряди, чтобы цвет получил глубину и не выглядел сплошной массой.

Как выбрать цвет волос после 50

Главное правило — не ориентироваться только на цифру в паспорте. Один и тот же оттенок может совершенно по-разному смотреться на двух женщинах.

Следует учитывать естественный цвет волос, тон и подтон кожи, цвет глаз, количество седины и состояние локонов. Важную роль играет и техника окрашивания. Даже очень темный или холодный цвет можно сделать более мягким с помощью светлых прядей, бликов и переходов.

Поэтому лучшей «омолаживающей» окраской часто становится не конкретный оттенок, а цвет, имеющий глубину, блеск и естественно гармонирующий с внешностью.

FAQ

Какой цвет волосы омолаживают после 50?

Универсального цвета, гарантированно омолаживающего каждую женщину, не существует. Зрительно освежить лица могут теплые и многомерные оттенки — медовый бронд, каштановый, мягкий медный или коричневый с карамельными и золотистыми прядями. Важно подбирать палитру в соответствии с тоном кожи и естественным цветом волос.

Какой цвет волос выбрать женщине после 50?

После 50 следует обратить внимание на оттенки, не создающие слишком резкого контраста с лицом и имеющих несколько близких тонов. Это могут быть медовые, карамельные, каштановые, мягкие медные оттенки или естественная седина с серебристыми акцентами. Если нравится темные или светлые волосы, необязательно от них отказываться — достаточно добавить цветовой глубины с помощью мелирования, lowlights или другой многотонной техники.

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