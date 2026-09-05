Не две и не три: сколько кофе на самом деле нужно для идеальной чашки

Сколько кофе нужно на одну чашку / © pexels.com

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Если порошка слишком много, кофе может получиться слишком крепким и горьким. Если же пожалеть сырье, напиток будет водянистым и не будет иметь насыщенного аромата.

Так сколько кофе на чашку нужно использовать, чтобы получить сбалансированный вкус? Есть простая пропорция, от которой можно отталкиваться.

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Сколько ложек кофе нужно на чашку

Для стандартной чашки кофе в качестве ориентира можно использовать 2 столовые ложки молотого кофе на примерно 240 мл воды.

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Важно не набирать кофе большой горкой. Ложки лучше наполнять равномерно, ведь даже небольшая разница в количестве молотого кофе может повлиять на вкус готового напитка.

Именно поэтому простое правило «одна ложка на чашку» не всегда работает. Объем чашки может отличаться, а вместе с ним должно изменяться и количество кофе.

Почему не стоит слепо доверять мерной ложке

Мерная ложка, которая идет в комплекте с кофеваркой или продается отдельно, кажется удобным способом дозировки. Однако такие аксессуары не обязательно имеют одинаковый объем.

Одна мерная ложка может вмещать около столовой ложки кофе, другая — почти вдвое больше. Поэтому ориентироваться только на количество не совсем надежно.

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Для более предполагаемого результата лучше использовать обычную столовую ложку или, точнее, кухонные весы.

Что делать, если кофе получается слишком крепким

Пропорция 2 ложки кофе на 240 мл воды — это не строгий закон. Вкус у всех разный, поэтому количество молотого кофе можно корректировать.

Если готовый напиток кажется слишком насыщенным, попробуйте уменьшить количество до 1,5 столовой ложки на такое же количество воды. Это даст более мягкий вкус.

Если кофе кажется слишком слабым, количество молотого сырья можно постепенно увеличивать. Лучше всего менять пропорцию небольшими шагами, чтобы понять, какой вариант вам подходит.

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Не менее важно количество воды

Даже идеально отмеренный кофе не спасет напиток, если неправильно рассчитать объем воды.

Проблема в том, что отметки «чашка» на разных кофеварках могут означать разное количество жидкости. Поэтому для более точного результата стоит хотя бы один раз проверить, сколько воды фактически вмещает одно деление вашего прибора.

После этого будет гораздо проще подобрать нужное количество молотого кофе.

Влияет ли обжаривание на вкус

Да. Вид обжаривания также следует учитывать во время приготовления.

Светлое обжаривание обычно имеет более выраженные фруктовые, цветочные или кисловатые оттенки, тогда как темное может давать более насыщенный, горьковатый и более «жареный» вкус.

Поэтому одна и та же пропорция не обязательно подарит одинаковый результат с разными сортами и видами обжарки.

Какой помол лучше выбрать

Для многих способов приготовления кофе оптимальным стартовым вариантом является средняя помол. Он подходит, в частности, для обычных кофеварок и способа заваривания через фильтр.

Слишком мелкий или слишком грубый помол может изменять скорость прохождения воды через кофе, а значит, влиять на экстракцию и конечный вкус.

Если напиток получается слишком горьким, кислым или водянистым, проблема может быть не только в количестве кофе, но и в помоле.

Как найти свою идеальную пропорцию

Самый простой способ — начать со стандартного соотношения 2 столовые ложки молотого кофе на 240 мл воды.

Далее ориентируйтесь на результат:

кофе слишком крепкий — немного уменьшите количество порошка;

напиток водянистый — добавьте немного больше кофе;

вкус слишком горький — проверьте не только дозировку, но и помол;

кофе имеет выраженную кислинку — обратите внимание на сорт, обжаривание и способ заваривания.

Главное — не изменять сразу несколько параметров. Если постепенно корректировать количество кофе или воды, будет легче понять, какая пропорция подходит именно вам.

FAQ

Сколько кофе нужно на одну чашку?

В качестве ориентира можно взять 2 столовые ложки молотого кофе на примерно 240 мл воды. Если вы любите более мягкий вкус, начните с 1,5 столовой ложки и при необходимости меняйте пропорцию.

Сколько кофе нужно на 250 мл воды?

Для 250 мл воды можно использовать примерно 2 столовые ложки молотого кофе. Если напиток кажется слишком крепким, количество кофе можно немного снизить.

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