Трамп готовит переговоры по Украине: эксперт рассказал о главной угрозе для Киева

Переговоры о мире в Украине / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп пытается возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной, однако российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, не готов идти на серьезные уступки. В то же время одним из главных вопросов остаётся то, насколько Вашингтон будет готов оказывать давление именно на Украину.

Об этом пишет в социальной сети Facebook руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко.

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«Дональд Трамп пытается вновь организовать мирные переговоры. При этом уступок со стороны Путина мы не увидим. А значит, главный вопрос — будут ли оказывать давление на Украину или нет», — отметил он.

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По словам Денисенко, в последнее время заметно возросла активность США в переговорном процессе. В то же время конкретных параметров нового процесса пока нет, а за основу потенциальных переговоров, по его мнению, может вновь лечь ранее предложенный план из 28 пунктов.

Он напомнил, что этот план активно обсуждался около полугода назад, но тогда переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за вопроса о территориях, в частности «Чей Донбасс». Денисенко предполагает, что именно этот документ могут вновь взять за основу потенциальных переговоров.

План из 28 пунктов имеет две версии

Денисенко обратил внимание на то, что ранее существовали две редакции плана. Одна из них, по его словам, предусматривала российские требования в отношении церкви, языка и системы управления Украиной, тогда как другая была разработана при участии США и Украины и была гораздо более приемлемой для Киева.

«Поэтому, если дело дойдет до переговоров, нас ждут долгие и сложные дискуссии. И, похоже, если дискуссии начнутся, то в их основе, как минимум вначале, будут именно эти 28 пунктов», — считает политолог.

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Таким образом, даже в случае возобновления переговорного процесса не стоит ожидать быстрого достижения договоренностей, поскольку у сторон существуют принципиальные разногласия по ключевым вопросам прекращения войны.

Путин не готов к уступкам

Кроме того, Денисенко проанализировал позицию Кремля и отметил, что Россия в настоящее время демонстрирует Трампу отсутствие готовности к серьёзным уступкам.

В то же время он обратил внимание на заявление Путина о возможной мобилизации в России. Политолог предположил, что слова российского диктатора о том, что мобилизация — это «собачья чушь», потенциально могут быть своеобразным сигналом для Вашингтона.

«Если исходить из того, что визит главы ЦРУ в Москву, помимо всего прочего, был направлен на то, чтобы обсудить вопрос о том, чтобы Россия не проводила мобилизацию в рамках более серьёзной гибридной операции на востоке ЕС, то путинское „мобилизация — это чушь собачья“ может быть своего рода ответом Трампу», — отметил Денисенко.

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При этом он подчеркнул, что это вовсе не означает окончательного отказа Кремля от мобилизации. По его мнению, её темпы после выборов в Госдуму могут оказаться ниже, чем предполагалось ранее.

Трамп без «козырей» против РФ

Говоря о возможных переговорах, политолог отметил, что у администрации Трампа пока нет достаточно сильных рычагов, которые могли бы заставить Россию пойти на уступки.

Он связывает это, в частности, с ситуацией вокруг войны в Иране и перекрытием Ормузского пролива. По его оценке, остановка российских танкеров в такой ситуации могла бы привести к дальнейшему росту цен на топливо в США, что негативно отразилось бы на американском избирателе.

«Поэтому ещё раз: никаких потенциальных угроз со стороны США в РФ нет и не может быть в ближайшее время. Поэтому остаётся один вариант: давление на Украину», — написал Денисенко.

В то же время он предположил, что прямое давление Вашингтона на Киев, которое наблюдалось примерно полгода назад, на этот раз вряд ли будет таким же.

США могут использовать коррупционные скандалы

По мнению Денисенко, республиканская избирательная стратегия может заключаться в поддержке Украины наряду с критикой украинских властей в связи с проблемами коррупции.

«Предвыборная игра республиканцев сводится к тому, что США поддерживают Украину, но коррумпированное руководство не справляется со своими задачами. И, похоже, в ближайшее время мы увидим новую серию коррупционных скандалов», — заявил политолог.

Он предположил, что развитие этой ситуации может повлиять на переговорный процесс, однако пока сложно прогнозировать, приведет ли она непосредственно к переговорам на основе плана из 28 пунктов.

Какие страны следят за этим процессом

Денисенко также считает, что переговорную активность Вашингтона внимательно отслеживают Китай, Индия и Турция. По его оценке, именно этим можно объяснить заявления лидеров Китая и Индии в поддержку мирных переговоров, которые активно обсуждались в информационном пространстве.

«И Китай, и Индия понимают, что в случае успешных переговоров стоит присоединиться к их итогам и попытаться сыграть свою роль», — написал он.

Если же переговорный процесс завершится безрезультатно, Китай, по мнению политолога, может рассчитывать на дополнительное приглашение к участию в урегулировании в качестве отдельного посредника.

В то же время Денисенко не исключает ещё одного сценария — попытки Трампа вовлечь Китай в совместное давление на Россию и Украину с целью ускорения переговоров.

«Трамп предложит Си совместно начать оказывать давление на РФ и Украину, чтобы ускорить переговоры. Такая возможность существует, но пока она минимальна», — отметил он.

Политолог отметил, что до возможной встречи лидеров США и Китая осталось около 20 дней, а с учетом нынешней динамики международных событий этого времени достаточно для существенных изменений.

«А время играет против Трампа. И он это понимает», — подытожил Денисенко.

Напомним, накануне нового раунда переговоров с представителями Дональда Трампа в Москве ожидают минимального прогресса, поскольку Путин не отказывается от территориальных претензий к Украине.

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