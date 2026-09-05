В Путина заявили о якобы прекращении обстрелов Киева: какая причина

Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин отдал указание с полуночи не наносить удары по Киеву в течение трех суток.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС.

Реклама

По словам Пескова, временное прекращение воздушных атак на украинскую столицу связано с подготовкой и проведением в Киеве встреч с участием американских переговорщиков.

Реклама

Напомним, в то же время после полуночи 5 сентября Россия продолжила атаковать Украину. В результате вражеской атаки загорелась девятиэтажка в Борисполе.

После часа ночи российские войска также нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском Днепропетровской области.

В Киеве в течение ночи также неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет наносить воздушные удары в течение времени, необходимого для безопасного прибытия американских представителей в Москву и проведения там переговоров. После визита в Россию спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны приехать в Киев.

Реклама

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что визит спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера состоится в воскресенье, 6 сентября. Буданов предположил, что в течение воскресенья россияне могут не атаковать Киев из-за визита американцев.

Новости партнеров

Новости партнеров