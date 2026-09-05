Готовит ли Кремль новую ловушку: Путин не дает гарантий безопасности делегации Трампа в Украине

Путин и Виткофф. / © Associated Press

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Россия не гарантирует безопасность в Киеве посланникам американского президента Дональда Трампа — Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Планируется, что американские чиновники посетят Украину в воскресенье, 6 сентября, после визита в Россию. Впрочем, очевидно, что Москва не гарантирует им безопасности. По сообщениям близких к Белому дому источников, Виткофф и Кушнер обеспокоены своей безопасностью во время поездки в Украину.

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«Поведение Кремля свидетельствует о нежелании России обеспечить безопасность делегации США во время их предстоящего визита в Украину», — говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что Киев прекратил дальнобойные удары по Москве и области во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа 26 августа. Впрочем, «фюрер» РФ Владимир Путин не дал никаких намеков на то, что его армия прекратит удары по Украине во время визита Уиткоффа и Кушнера.

«Очевидное нежелание Путина обеспечить безопасность делегации США в Украине свидетельствует о категорическом отказе Кремля принять Вашингтон как посредника в мирных переговорах и подчеркивает усилия Москвы заставить Америку вести переговоры исключительно с Россией», — подытожили американские специалисты.

Визит посланцев Трампа в Киев — что известно

Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что 6 сентября Виткофф и Кушнер планировали прибыть самолетом в Борисполь после переговоров в Москве. Впрочем, вчера в среду дня РФ атаковала самолеты в «Жулянах». Это, говорит парламентарий, изменило ситуацию.

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В СМИ появилась информация, что Виткофф «начал пугаться» из-за сложнейших вопросов безопасности. Источники The New York Times сообщили, что США выдвинули жесткое требование к Украине и РФ. Речь идет о временном прекращении взаимных атак на столице и энергетической инфраструктуре обоих государств.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что Виткофф и Кушнер едут с планом завершения войны. Содержание этого документа он раскрывать не стал, но подчеркнул, что речь идет о конкретном предложении.

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