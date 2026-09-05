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В Кремле пригрозили Украине новыми ударами и назвали «законные цели»
Москва еще раз демонстрирует готовность продолжать свой ракетный террор.
В Кремле снова прибегли к циничной риторике, фактически оправдывая дальнейшие удары по Украине.
Новое заявление сделал пресс-секретарь президента-диктатора Дмитрий Песков на фоне длительных атак.
По его словам, любые объекты военной инфраструктуры на территории Украины являются «легитимными целями» для оккупационной российской армии. Очевидно, Песков дерзко пытается представить смертельные атаки РФ как будто бы «законные» действия.
«Любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил», — цинично высказался представитель Кремля.
Напомним, The Washington Post со ссылкой на представителей российской элиты, западных чиновников и аналитиков пишет о том, что Путин решил дожать Украину до зимы. Диктатор пытается воспользоваться ослаблением украинского ПВО, поэтому усиливает воздушные удары, рассчитывая заставить Киев согласиться на его территориальные требования.