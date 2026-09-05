В Кремле пригрозили Украине новыми ударами и назвали «законные цели»

Песков и Путин. / © Associated Press

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В Кремле снова прибегли к циничной риторике, фактически оправдывая дальнейшие удары по Украине.

Новое заявление сделал пресс-секретарь президента-диктатора Дмитрий Песков на фоне длительных атак.

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По его словам, любые объекты военной инфраструктуры на территории Украины являются «легитимными целями» для оккупационной российской армии. Очевидно, Песков дерзко пытается представить смертельные атаки РФ как будто бы «законные» действия.

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«Любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил», — цинично высказался представитель Кремля.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на представителей российской элиты, западных чиновников и аналитиков пишет о том, что Путин решил дожать Украину до зимы. Диктатор пытается воспользоваться ослаблением украинского ПВО, поэтому усиливает воздушные удары, рассчитывая заставить Киев согласиться на его территориальные требования.

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