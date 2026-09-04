Буданов сделал тревожный прогноз о прекращении огня

Кирилл Буданов. / © Офис президента Украины

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Мирные переговоры могут возобновиться уже в этом месяце. Впрочем, условия для прекращения огня вряд ли появятся к весне.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в разговоре с The New York Times.

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Ожидается, что Россия снова попытается истощить Украину массированными зимними ударами, которая может стать уже четвертой с начала войны.

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«Я готов к любому шагу, который положит конец войне», если условия будут приемлемыми для Украины, — заявил он.

В то же время Буданов подчеркнул, что «переговоры рано или поздно к чему-нибудь приведут», потому что «нельзя бороться всю жизнь».

«Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что мы воюем. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решения. Война не может продолжаться вечно», — добавил глава ОП.

Буданов заявил, что советовал президенту Владимиру Зеленскому не соглашаться ни на какие компромиссы по Донбассу, которые позволили бы России установить там контроль и поднять свой флаг. По его словам, отказ от украинских территорий фактически стал бы для Кремля вознаграждением за то, чего оккупанты не могут достичь на поле боя.

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Напомним, Кремль озвучил свою «незыблемую» позицию по окончании войны. Речь идет о выступлении Путина в МИД в июне 2024 года, когда он озвучил условия, при которых Россия готова прекратить боевые действия. Тогда он заявил, что РФ готова прекратить огонь только после вывода украинских войск из четырех областей и отказа Киева от вступления в НАТО.

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