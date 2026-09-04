Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Getty Images

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Имя бывшего герцога Йоркского снова оказалось на слуху. Конгресмен Томас Масси во время выступления в Палате представителей США требовал привлечь к ответственности сообщников педофила Джеффри Эпштейна.

Конгрессмен от штата Кентукки господин Масси заявил: «Мы хотим, чтобы виновные в этих преступлениях были расследованы и привлечены к ответственности», цитирует его слова Daily Mail. Этот конгресмен — один из ведущих деятелей, добивающихся публикации первой части документов по делу Эпштейна, также назвал имя бывшего главы британского банка Barclays Джеса Стейли и фокусника Дэвида Копперфилда. «И принц Эндрю, который совершил сексуальные преступления в Соединенных Штатах», — добавил он. «Возможно, услышав эти имена, Министерство юстиции пристыдится и начнет вершить правосудие».

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Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Getty Images

Экс-принц Эндрю категорически отрицает совершение каких-либо сексуальных преступлений.

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Отметим, что господин Масси стал одним из самых ярых критиков действий Министерства юстиции в связи со скандалом вокруг Эпштейна.Он пытается принять закон, который обяжет правительство США обнародовать любые дополнительные нераскрытые документы, касающиеся Эпштейна.

Напомним, одна из обвинительниц Эндрю Мантбэттен-Виндзора — Вирджиния Джуффре говорила, что в 17 лет у нее была сексуальная связь с Эндрю трижды, и что Эпштейн передал ее ему в рабство. Два из этих сексуальных контактов произошли на территории США: в Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна на Виргинских островах США.

Вирджиния Джуффре / © Associated Press

В апреле 2025 года женщина покончила с собой.

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