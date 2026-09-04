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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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245
Время на прочтение
1 мин

Кендалл Дженнер приехала на Венецианский кинофестиваль в платье, которому столько же лет, сколько и ей

Кендалл Дженнер посетила кинофестиваль, который проходит в Венеции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Associated Press

30-летняя модель блистала на красной дорожке перед показом фильма «Девять диких лошадей».

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Дженнер дебютировала на Венецианском кинофестивале в сверкающем, расшитом бисером золотом винтажном платье с цветочным принтом от Giorgio Armani, из коллекции 1995 года, дополнив образ бриллиантовыми серьгами Briony Raymond и босоножками телесного цвета на каблуке от Aquazzara.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл сделала нейтральный макияж, волосы распустила, а ногти покрыла светлым лаком.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Напомним, в прозрачном платье и в бриллиантовом колье на дорожку в Венеции вышла экс-"ангел» Victoria’s Secret Стелла Максвелл.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

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