Кендалл Дженнер приехала на Венецианский кинофестиваль в платье, которому столько же лет, сколько и ей

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Реклама

30-летняя модель блистала на красной дорожке перед показом фильма «Девять диких лошадей».

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Дженнер дебютировала на Венецианском кинофестивале в сверкающем, расшитом бисером золотом винтажном платье с цветочным принтом от Giorgio Armani, из коллекции 1995 года, дополнив образ бриллиантовыми серьгами Briony Raymond и босоножками телесного цвета на каблуке от Aquazzara.

Реклама

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл сделала нейтральный макияж, волосы распустила, а ногти покрыла светлым лаком.

Реклама

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Напомним, в прозрачном платье и в бриллиантовом колье на дорожку в Венеции вышла экс-"ангел» Victoria’s Secret Стелла Максвелл.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Новости партнеров