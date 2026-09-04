Дженнифер Лоуренс призналась, что прибегает к инъекциям ботокса и хочет удалить комки Биша

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Реклама

В новом интервью Vogue 36-летняя актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что делает инъекции так называемого «baby botox» — небольшие дозы ботулотоксина.

По словам Лоуренс, она не может использовать слишком много препарата, поскольку для актрисы особенно важна подвижность лица. «Мне нужно, чтобы мое лицо двигалось — я делаю baby botox, но не могу делать много», — объяснила звезда.

Реклама

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

При этом Лоуренс не стремится полностью избавиться от возрастных изменений. Она отметила, что если кожа выглядит немного более обвисшей, чем ей хотелось бы, ее это не слишком беспокоит: главное, чтобы лицо сохраняло естественную мимику и выглядело ухоженным.

Реклама

Актриса также рассказала о процедуре, которую хотела бы попробовать, но пока не решается на нее. Лоуренс призналась, что ей нравится идея удаления комков Биша, однако она опасается, что изменения будут настолько заметными, что окружающие сразу поймут, что она сделала операцию.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Ранее, напомним, и другие звезды рассказали об использовании нейротоксинов.

Новости партнеров