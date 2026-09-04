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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
6 мин

Что доводит до бешенства каждый знак зодиака: эти мелочи могут вас ужасно раздражать

У каждого есть вещи, способные мгновенно испортить настроение. Кому-то трудно находиться рядом с неряшливыми людьми, кто-то не переносит лжи, а для кого-то наибольшим раздражителем становится чрезмерный контроль или постоянные опоздания.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Что раздражает знаки зодиака

Что раздражает знаки зодиака / © pexels.com

Если верить астрологии, представители разных знаков зодиака имеют свой список того, что они категорически не принимают. Причем некоторые пункты могут показаться достаточно неожиданными. Проверьте, узнаете ли вы себя и своих близких.

Овен: не любит, когда все расписано заранее

Овны ценят свободу действий, спонтанность и возможность самостоятельно решать, как проводить свое время. Поэтому чрезмерная планировка может их быстро утомить.

Представителей этого знака раздражают:

  • встречи, где каждая минута расписана заранее;

  • партнеры, постоянно задерживающиеся на работе;

  • нечистоплотность и неприятные запахи;

  • дешевые и резкие духи;

  • подарки, о которых приходится напоминать или буквально выпрашивать;

  • странные привычки во время смеха;

  • обещания, которые человек не собирается выполнять;

  • неожиданные импровизации, когда Овен к ним не готов;

  • сигаретный дым от других людей.

Овны любят сюрпризы, но только тогда, когда они действительно приятны.

Телец: качество для него превыше всего

Тельцы имеют репутацию людей, хорошо разбирающихся в комфорте. Поэтому они особенно остро реагируют на плохую еду, некачественный сервис и все, что нарушает чувство уюта.

Больше всего их могут раздражать:

  • неприятный запах изо рта;

  • любые проявления лжи;

  • безликий интерьер без домашней атмосферы;

  • неспособность открыто говорить о своих чувствах;

  • безвкусная пища;

  • крохотные порции в ресторанах;

  • плохое обслуживание;

  • постоянные задержки на работе без объяснений;

  • чрезмерное употребление алкоголя;

  • непрерывные разговоры;

  • люди, пытающиеся перекричать всех вокруг.

Для Тельца важно, чтобы и люди и окружающая атмосфера были приятными.

Близнецы: никаких рамок и чрезмерного контроля

Близнецы не очень хорошо себя чувствуют там, где им постоянно диктуют правила. Они любят движение, общение и разнообразие, поэтому предсказуемость быстро надоедает.

Им не по душе:

  • безосновательная ревность;

  • ложь и манипуляции;

  • чрезмерная экономия на всем;

  • безудержность в пище;

  • люди, постоянно копирующие их поведение или стиль;

  • коварство;

  • несуразное поведение на публике;

  • отсутствие вкуса в одежде;

  • само понятие жестких обязательств;

  • детальная планировка каждого шага.

Близнецам гораздо комфортнее, когда в жизни остается место для спонтанности.

Рак: особенно остро реагирует на неискренность

Для Раков большое значение имеют эмоции, забота и человеческая порядочность. Именно поэтому они тяжело воспринимают поведение, которое кажется им эгоистическим или неискренним.

Представители этого знака могут выводить из равновесия:

  • лживость;

  • трусость;

  • неопрятный внешний вид;

  • пустые обещания;

  • бесконечные разговоры только о себе;

  • эгоизм;

  • дешевая или невкусная одежда;

  • громкий храп;

  • нежелание говорить о любви и чувствах;

  • привычка постоянно опаздывать.

Раки хотят ощущать рядом с собой людей, которым можно доверять.

Лев: плохой вкус — под запретом

Львы любят выглядеть эффектно и ценят ухоженность. Неудивительно, что они могут очень критично относиться к нечистоплотности и неудачному стилю.

Их особенно раздражают:

  • безвкусица в одежде;

  • неухоженная внешность;

  • неприятный запах;

  • люди, пытающиеся все контролировать;

  • дешевые сигареты и сильный табачный запах;

  • лень, особенно когда речь идет о других;

  • слишком громкая манера общения;

  • жизнь не по доходам;

  • постоянные просьбы одолжить деньги;

  • вещи, только имитирующие дорогие дизайнерские бренды.

Льву нравится, когда человек имеет собственный стиль и умеет себя преподнести.

Дева: порядок должен быть во всем

Девы часто обращают внимание на детали, которые другие могут даже не заметить. Именно поэтому беспорядок, халатность и нарушение договоренностей способны изрядно их раздражать.

В список раздражителей Дев входят:

  • люди, считающие себя самыми умными;

  • жевательная резинка;

  • неприятный запах тела;

  • опоздание;

  • бездумное расходование денег;

  • некачественно приготовленная пища;

  • неопрятный вид;

  • неприятные привычки за столом;

  • беспорядок и неаккуратность;

  • конкуренция за роль основного организатора.

Девам нравится, когда все сделано качественно, вовремя и без лишнего хаоса.

Весы: элегантность и хорошие манеры превыше всего

Весы ценят красоту, гармонию и приятную атмосферу. Грубые манеры или неуместное поведение на публике могут сильно испортить настроение.

Им не нравятся:

  • откровенная недоброжелательность;

  • нечистоплотность;

  • когда кто-то неосторожно наступает им на ноги;

  • чужой флирт с их партнером;

  • слишком обыденная одежда на праздничных мероприятиях;

  • вульгарные шутки в компании;

  • люди, которые слишком долго остаются в домашней одежде;

  • чрезмерно демонстративный маникюр;

  • некультурное поведение во время застолья;

  • наглая ложь.

Для Весов важно, чтобы человек не только хорошо выглядел, но и вел себя в соответствии с ситуацией.

Скорпион: не терпит лжи и предательства

Скорпионы могут быть очень требовательны к людям, которых пускают в свой близкий круг. Особенно они ценят честность и преданность.

Их могут раздражать:

  • скучная и невнятная одежда;

  • неприятный запах изо рта;

  • отсутствие амбиций;

  • ложь;

  • измена;

  • чрезмерное присутствие бывших партнеров в жизни любимого человека;

  • привычка грызть ногти;

  • постоянные разговоры о нехватке денег;

  • чрезмерная предсказуемость;

  • некачественная или дешевая обувь.

Скорпиону важно видеть рядом сильного, честного и целеустремленного человека.

Стрелец: не переносит занудство

Стрельцы любят свободу, активность и легкое общение. Поэтому слишком серьезное или обучающее поведение может быстро их оттолкнуть.

Они не любят:

  • чрезмерное сюсюканье;

  • людей, которые без конца извиняются;

  • зависть;

  • собеседников, не дающих им вставить слова;

  • чрезмерный контроль и планирование;

  • затягивание дел;

  • людей, которые очень долго собираются;

  • навязчивую любовь к стерильной чистоте;

  • саркастические и свысокие улыбки;

  • чрезмерную бережливость.

Стрельцам гораздо комфортнее с теми, кто легко относится к жизни.

Козерог: серьезность — не повод для слабости

Козероги ценят самостоятельность, силу характера и практичность. Они могут негативно реагировать на показательность и людей, пытающихся командовать ими.

Им не нравится:

  • караоке;

  • чрезмерно яркий макияж;

  • постоянные жалобы;

  • слишком обжатая одежда;

  • пустые разговоры;

  • бесхарактерность;

  • демонстративное желание произвести впечатление;

  • попытки управлять ими;

  • отсутствие жизненной опоры;

  • неумение обращаться с алкоголем.

Козероги уважают людей, которые знают, чего хотят и способны самостоятельно отвечать за свои решения.

Водолей: скука — главный враг

Водолеям нужны яркие эмоции, интересные люди и новые впечатления. Поэтому однообразное общение для них может стать подлинным испытанием.

Их раздражают:

  • люди, скрывающие интересные истории и сплетни;

  • скучные собеседники;

  • отсутствие жизненного опыта;

  • постоянное нытье;

  • жадность;

  • чрезмерное сюсюканье;

  • самоуверенные всезнайки;

  • демонстративные манеры;

  • привычка грызть ногти;

  • неинтересные компании.

Водолеи ценят людей, с которыми всегда есть о чем поговорить и обсудить.

Рыбы: любят стиль, свободу и маленькие слабости

Рыбы могут казаться мягкими и спокойными, однако у них тоже есть немало собственных раздражителей. Они особенно ценят атмосферу, внешнюю привлекательность и свободу быть собой.

Их могут раздражать:

  • слишком скромный стиль одежды;

  • откровенные разговоры об интимном в общественных местах;

  • дешевая обувь;

  • пошлость на публике;

  • люди, не понимающие частных шуток;

  • полный отказ от алкоголя в компании;

  • отсутствие индивидуального стиля;

  • чрезмерное присутствие чужих детей;

  • слишком бодрые люди с самого утра;

  • попытки щекотать ноги, особенно во время сна.

Конечно, астрологические характеристики не следует воспринимать как точное описание характера каждого человека. Однако иногда такие списки удивительно точно попадают в наши маленькие слабости и привычки.

А теперь самое интересное: какой пункт из своего знака Зодиака вы узнали в себе больше всего? Возможно, звезды действительно что-то знают о наших личных «красных флажках».

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