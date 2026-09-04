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Что доводит до бешенства каждый знак зодиака: эти мелочи могут вас ужасно раздражать
У каждого есть вещи, способные мгновенно испортить настроение. Кому-то трудно находиться рядом с неряшливыми людьми, кто-то не переносит лжи, а для кого-то наибольшим раздражителем становится чрезмерный контроль или постоянные опоздания.
Если верить астрологии, представители разных знаков зодиака имеют свой список того, что они категорически не принимают. Причем некоторые пункты могут показаться достаточно неожиданными. Проверьте, узнаете ли вы себя и своих близких.
Овен: не любит, когда все расписано заранее
Овны ценят свободу действий, спонтанность и возможность самостоятельно решать, как проводить свое время. Поэтому чрезмерная планировка может их быстро утомить.
Представителей этого знака раздражают:
встречи, где каждая минута расписана заранее;
партнеры, постоянно задерживающиеся на работе;
нечистоплотность и неприятные запахи;
дешевые и резкие духи;
подарки, о которых приходится напоминать или буквально выпрашивать;
странные привычки во время смеха;
обещания, которые человек не собирается выполнять;
неожиданные импровизации, когда Овен к ним не готов;
сигаретный дым от других людей.
Овны любят сюрпризы, но только тогда, когда они действительно приятны.
Телец: качество для него превыше всего
Тельцы имеют репутацию людей, хорошо разбирающихся в комфорте. Поэтому они особенно остро реагируют на плохую еду, некачественный сервис и все, что нарушает чувство уюта.
Больше всего их могут раздражать:
неприятный запах изо рта;
любые проявления лжи;
безликий интерьер без домашней атмосферы;
неспособность открыто говорить о своих чувствах;
безвкусная пища;
крохотные порции в ресторанах;
плохое обслуживание;
постоянные задержки на работе без объяснений;
чрезмерное употребление алкоголя;
непрерывные разговоры;
люди, пытающиеся перекричать всех вокруг.
Для Тельца важно, чтобы и люди и окружающая атмосфера были приятными.
Близнецы: никаких рамок и чрезмерного контроля
Близнецы не очень хорошо себя чувствуют там, где им постоянно диктуют правила. Они любят движение, общение и разнообразие, поэтому предсказуемость быстро надоедает.
Им не по душе:
безосновательная ревность;
ложь и манипуляции;
чрезмерная экономия на всем;
безудержность в пище;
люди, постоянно копирующие их поведение или стиль;
коварство;
несуразное поведение на публике;
отсутствие вкуса в одежде;
само понятие жестких обязательств;
детальная планировка каждого шага.
Близнецам гораздо комфортнее, когда в жизни остается место для спонтанности.
Рак: особенно остро реагирует на неискренность
Для Раков большое значение имеют эмоции, забота и человеческая порядочность. Именно поэтому они тяжело воспринимают поведение, которое кажется им эгоистическим или неискренним.
Представители этого знака могут выводить из равновесия:
лживость;
трусость;
неопрятный внешний вид;
пустые обещания;
бесконечные разговоры только о себе;
эгоизм;
дешевая или невкусная одежда;
громкий храп;
нежелание говорить о любви и чувствах;
привычка постоянно опаздывать.
Раки хотят ощущать рядом с собой людей, которым можно доверять.
Лев: плохой вкус — под запретом
Львы любят выглядеть эффектно и ценят ухоженность. Неудивительно, что они могут очень критично относиться к нечистоплотности и неудачному стилю.
Их особенно раздражают:
безвкусица в одежде;
неухоженная внешность;
неприятный запах;
люди, пытающиеся все контролировать;
дешевые сигареты и сильный табачный запах;
лень, особенно когда речь идет о других;
слишком громкая манера общения;
жизнь не по доходам;
постоянные просьбы одолжить деньги;
вещи, только имитирующие дорогие дизайнерские бренды.
Льву нравится, когда человек имеет собственный стиль и умеет себя преподнести.
Дева: порядок должен быть во всем
Девы часто обращают внимание на детали, которые другие могут даже не заметить. Именно поэтому беспорядок, халатность и нарушение договоренностей способны изрядно их раздражать.
В список раздражителей Дев входят:
люди, считающие себя самыми умными;
жевательная резинка;
неприятный запах тела;
опоздание;
бездумное расходование денег;
некачественно приготовленная пища;
неопрятный вид;
неприятные привычки за столом;
беспорядок и неаккуратность;
конкуренция за роль основного организатора.
Девам нравится, когда все сделано качественно, вовремя и без лишнего хаоса.
Весы: элегантность и хорошие манеры превыше всего
Весы ценят красоту, гармонию и приятную атмосферу. Грубые манеры или неуместное поведение на публике могут сильно испортить настроение.
Им не нравятся:
откровенная недоброжелательность;
нечистоплотность;
когда кто-то неосторожно наступает им на ноги;
чужой флирт с их партнером;
слишком обыденная одежда на праздничных мероприятиях;
вульгарные шутки в компании;
люди, которые слишком долго остаются в домашней одежде;
чрезмерно демонстративный маникюр;
некультурное поведение во время застолья;
наглая ложь.
Для Весов важно, чтобы человек не только хорошо выглядел, но и вел себя в соответствии с ситуацией.
Скорпион: не терпит лжи и предательства
Скорпионы могут быть очень требовательны к людям, которых пускают в свой близкий круг. Особенно они ценят честность и преданность.
Их могут раздражать:
скучная и невнятная одежда;
неприятный запах изо рта;
отсутствие амбиций;
ложь;
измена;
чрезмерное присутствие бывших партнеров в жизни любимого человека;
привычка грызть ногти;
постоянные разговоры о нехватке денег;
чрезмерная предсказуемость;
некачественная или дешевая обувь.
Скорпиону важно видеть рядом сильного, честного и целеустремленного человека.
Стрелец: не переносит занудство
Стрельцы любят свободу, активность и легкое общение. Поэтому слишком серьезное или обучающее поведение может быстро их оттолкнуть.
Они не любят:
чрезмерное сюсюканье;
людей, которые без конца извиняются;
зависть;
собеседников, не дающих им вставить слова;
чрезмерный контроль и планирование;
затягивание дел;
людей, которые очень долго собираются;
навязчивую любовь к стерильной чистоте;
саркастические и свысокие улыбки;
чрезмерную бережливость.
Стрельцам гораздо комфортнее с теми, кто легко относится к жизни.
Козерог: серьезность — не повод для слабости
Козероги ценят самостоятельность, силу характера и практичность. Они могут негативно реагировать на показательность и людей, пытающихся командовать ими.
Им не нравится:
караоке;
чрезмерно яркий макияж;
постоянные жалобы;
слишком обжатая одежда;
пустые разговоры;
бесхарактерность;
демонстративное желание произвести впечатление;
попытки управлять ими;
отсутствие жизненной опоры;
неумение обращаться с алкоголем.
Козероги уважают людей, которые знают, чего хотят и способны самостоятельно отвечать за свои решения.
Водолей: скука — главный враг
Водолеям нужны яркие эмоции, интересные люди и новые впечатления. Поэтому однообразное общение для них может стать подлинным испытанием.
Их раздражают:
люди, скрывающие интересные истории и сплетни;
скучные собеседники;
отсутствие жизненного опыта;
постоянное нытье;
жадность;
чрезмерное сюсюканье;
самоуверенные всезнайки;
демонстративные манеры;
привычка грызть ногти;
неинтересные компании.
Водолеи ценят людей, с которыми всегда есть о чем поговорить и обсудить.
Рыбы: любят стиль, свободу и маленькие слабости
Рыбы могут казаться мягкими и спокойными, однако у них тоже есть немало собственных раздражителей. Они особенно ценят атмосферу, внешнюю привлекательность и свободу быть собой.
Их могут раздражать:
слишком скромный стиль одежды;
откровенные разговоры об интимном в общественных местах;
дешевая обувь;
пошлость на публике;
люди, не понимающие частных шуток;
полный отказ от алкоголя в компании;
отсутствие индивидуального стиля;
чрезмерное присутствие чужих детей;
слишком бодрые люди с самого утра;
попытки щекотать ноги, особенно во время сна.
Конечно, астрологические характеристики не следует воспринимать как точное описание характера каждого человека. Однако иногда такие списки удивительно точно попадают в наши маленькие слабости и привычки.
А теперь самое интересное: какой пункт из своего знака Зодиака вы узнали в себе больше всего? Возможно, звезды действительно что-то знают о наших личных «красных флажках».