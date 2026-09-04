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Актриса, сыгравшая принцессу Диану, в стильном луке приехала на фестиваль в Венецию
Британская актриса Эмма Коррин была запечатлена папарацци в Венеции.
Знаменитость приехала на Венецианский кинофестиваль, который сейчас проходит в Италии.
Эмма Коррин была запечатлена в аэропорту Марко Поло по пути на 83-й Венецианский международный кинофестиваль. Актриса выглядела непринужденно и стильно, была одета в белую рубашку и белые брюки со стрелками, которые дополнила стильным черным кожаным поясом и бейсболкой, а на плече несла объемную сумку из черной кожи. Обула Коррин туфли Céline.
Образ звезды сериала «Корона», в котором Эмма Коррин сыграла роль принцессы Дианы, дополнила бейсболкой и маленькими солнцезащитными очками.
Напомним, ранее мы показывали, как Нина Добрев блистала в Венеции в изысканном платье от Armani на красной ковровой дорожке.