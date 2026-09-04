ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Актриса, сыгравшая принцессу Диану, в стильном луке приехала на фестиваль в Венецию

Британская актриса Эмма Коррин была запечатлена папарацци в Венеции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Эмма Коррин

Эмма Коррин / © Getty Images

Знаменитость приехала на Венецианский кинофестиваль, который сейчас проходит в Италии.

Эмма Коррин была запечатлена в аэропорту Марко Поло по пути на 83-й Венецианский международный кинофестиваль. Актриса выглядела непринужденно и стильно, была одета в белую рубашку и белые брюки со стрелками, которые дополнила стильным черным кожаным поясом и бейсболкой, а на плече несла объемную сумку из черной кожи. Обула Коррин туфли Céline.

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Образ звезды сериала «Корона», в котором Эмма Коррин сыграла роль принцессы Дианы, дополнила бейсболкой и маленькими солнцезащитными очками.

Напомним, ранее мы показывали, как Нина Добрев блистала в Венеции в изысканном платье от Armani на красной ковровой дорожке.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie