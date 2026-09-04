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Как две капли воды: Полякова, Шуров и другие звезды, чьи дети растут их точными копиями
Одна улыбка, взгляд и те же черты лица — в этих звездных потомках невозможно не узнать знаменитых родителей.
Говорят, что генетика иногда любит подшутить. Особенно когда смотришь на детей знаменитостей и ловишь себя на мысли, что перед тобой — буквально молодая версия их звездных мам или пап. Та же улыбка, взгляд, черты лица, мимика, а порой — даже жесты, манеры и профессиональные амбиции.
Украинские знаменитости всё чаще делятся семейными фотографиями, а их поклонники каждый раз устраивают настоящие дискуссии: на кого же больше похож ребёнок? Впрочем, в некоторых случаях ответ кажется очевидным — настолько поразительно сходство.
Редакция сайта ТСН.ua собрала украинских знаменитостей, чьи дети растут настоящими копиями своих звездных родителей.
Оля Полякова и её старшая дочь Маша
Старшая дочь Оли Поляковой уже давно перестала быть просто «дочерью Суперблондинки». 21-летняя Маша всё активнее строит собственную жизнь и карьеру, однако поклонники певицы не перестают замечать, насколько сильно девушка похожа на свою звездную маму.
Особенно это бросается в глаза на совместных фотографиях, где Оля и Маша примеряют похожие образы или копируют друг друга. Высокий рост, выразительные черты лица, взгляд и даже любовь к ярким экспериментам с внешностью — похоже, немалое Маша унаследовала именно от мамы.
Впрочем, сходство между ними не ограничилось лишь внешностью. Как и Оля Полякова, её старшая дочь выбрала творческую сферу и решила связать свою жизнь с музыкой.
Еще в подростковом возрасте Маша начала выступать и заниматься музыкальным творчеством. В частности, в 16 лет она дала первый сольный концерт в составе молодёжной группы «Швы». Тогда Оля Полякова активно поддерживала дочь и не скрывала восхищения её талантом.
Ольга Сумская и её младшая дочь Аня Борисюк
В семье Ольги Сумской актерская профессия передается не только из поколения в поколение, но, похоже, вместе с ней — и характерные черты внешности.
Младшая дочь актрисы Анна Борисюк выросла настоящей красавицей, в которой поклонники легко узнают как черты знаменитой мамы, так и её отца — актёра Виталия Борисюка.
Анна унаследовала от родителей не только внешность. Она также решила продолжить семейную актерскую династию и поступила в актерский вуз. Однако позже девушка сменила направление карьеры в сторону бизнеса.
Дмитрий Шуров и его сын Лев
Если сравнить фотографии Дмитрия Шурова и его сына Льва, создается впечатление, что перед нами музыкант и его более молодая версия.
Лев действительно очень похож на своего знаменитого отца — черты лица, взгляд и даже общий облик у них настолько схожи, что совместные фотографии порой вызывают у поклонников лишь одну реакцию: «Как две капли воды».
Сын музыканта тоже увлекся музыкой. Еще в подростковом возрасте Лев начал играть, выступать и работать над собственным творчеством. Он занимался музыкой, играл в рок-группе и записывал собственный материал.
Дмитрий Шуров неоднократно демонстрировал, что у него очень теплые отношения с сыном и он ценит время, проведенное вместе.
Елена Кравец и её старшая дочь Маша
Старшая дочь Елены Кравец, Маша, с каждым годом всё больше становится похожей на свою знаменитую маму.
23-летняя девушка унаследовала от актрисы выразительные черты лица и ту самую мягкую, узнаваемую внешность.
Маша не так часто появляется на публике, как её звездная мама. Впрочем, каждая новая семейная фотография Елены Кравец вызывает обсуждение среди поклонников — настолько очевидным стало сходство матери и дочери.
Юрий Горбунов и его старший сын Иван
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая воспитывают двух общих сыновей — Ивана и Даниила.
Именно старший сын Иван, которому в этом году исполнилось девять лет, особенно часто вызывает сравнения со своим знаменитым отцом.
Поклонники супругов неоднократно обращали внимание на то, что мальчик очень похож на Юрия Горбунова. Более того, сам телеведущий ранее признавался, что, глядя на свои детские фотографии, замечает у сына схожие черты.
Виктор Павлик и его сын Михаил
Сын Виктора Павлика Михаил — ещё один яркий пример того, насколько сильно ребёнок может быть похож на своего знаменитого отца.
Сейчас Михаил уже подрос — в июне 2026 года сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой отпраздновал пятилетие.
Сергей Притула и его сын Дмитрий
Сергей Притула — многодетный отец, воспитывающий двух сыновей — Дмитрия и Марка — и двух дочерей — Соломию и Стефанию.
Именно старшего сына шоумена поклонники не раз сравнивали со знаменитым отцом. Дмитрий унаследовал от Притулы характерные черты внешности, и на семейных фотографиях сходство между ними становится всё более заметным.
С годами мальчик взрослеет и меняется, но в нём всё равно легко узнать черты отца.
Напомним,