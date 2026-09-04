Как две капли воды: Полякова, Шуров и другие звезды, чьи дети растут их точными копиями

Елена Кравец с дочерью Марией, Оля Полякова с дочерью Машей, Дмитрий Шуров с сыном Львом

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Говорят, что генетика иногда любит подшутить. Особенно когда смотришь на детей знаменитостей и ловишь себя на мысли, что перед тобой — буквально молодая версия их звездных мам или пап. Та же улыбка, взгляд, черты лица, мимика, а порой — даже жесты, манеры и профессиональные амбиции.

Украинские знаменитости всё чаще делятся семейными фотографиями, а их поклонники каждый раз устраивают настоящие дискуссии: на кого же больше похож ребёнок? Впрочем, в некоторых случаях ответ кажется очевидным — настолько поразительно сходство.

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Редакция сайта ТСН.ua собрала украинских знаменитостей, чьи дети растут настоящими копиями своих звездных родителей.

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Оля Полякова и её старшая дочь Маша

Оля Полякова с дочерью Машей / © instagram.com/polyakovamusic

Старшая дочь Оли Поляковой уже давно перестала быть просто «дочерью Суперблондинки». 21-летняя Маша всё активнее строит собственную жизнь и карьеру, однако поклонники певицы не перестают замечать, насколько сильно девушка похожа на свою звездную маму.

Особенно это бросается в глаза на совместных фотографиях, где Оля и Маша примеряют похожие образы или копируют друг друга. Высокий рост, выразительные черты лица, взгляд и даже любовь к ярким экспериментам с внешностью — похоже, немалое Маша унаследовала именно от мамы.

Оля Полякова с дочерью Машей / © instagram.com/polyakovamusic

Впрочем, сходство между ними не ограничилось лишь внешностью. Как и Оля Полякова, её старшая дочь выбрала творческую сферу и решила связать свою жизнь с музыкой.

Еще в подростковом возрасте Маша начала выступать и заниматься музыкальным творчеством. В частности, в 16 лет она дала первый сольный концерт в составе молодёжной группы «Швы». Тогда Оля Полякова активно поддерживала дочь и не скрывала восхищения её талантом.

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Оля Полякова с дочерью Машей / © instagram.com/polyakovamusic

Ольга Сумская и её младшая дочь Аня Борисюк

Ольга Сумская с дочерью / © instagram.com/olgasumska

В семье Ольги Сумской актерская профессия передается не только из поколения в поколение, но, похоже, вместе с ней — и характерные черты внешности.

Младшая дочь актрисы Анна Борисюк выросла настоящей красавицей, в которой поклонники легко узнают как черты знаменитой мамы, так и её отца — актёра Виталия Борисюка.

Анна унаследовала от родителей не только внешность. Она также решила продолжить семейную актерскую династию и поступила в актерский вуз. Однако позже девушка сменила направление карьеры в сторону бизнеса.

Ольга Сумская с дочерью / © instagram.com/olgasumska

Дмитрий Шуров и его сын Лев

Дмитрий Шуров и Лев Шуров

Если сравнить фотографии Дмитрия Шурова и его сына Льва, создается впечатление, что перед нами музыкант и его более молодая версия.

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Лев действительно очень похож на своего знаменитого отца — черты лица, взгляд и даже общий облик у них настолько схожи, что совместные фотографии порой вызывают у поклонников лишь одну реакцию: «Как две капли воды».

Дмитрий Шуров (Pianoboy) с семьёй / © instagram.com/pianoboy_official

Сын музыканта тоже увлекся музыкой. Еще в подростковом возрасте Лев начал играть, выступать и работать над собственным творчеством. Он занимался музыкой, играл в рок-группе и записывал собственный материал.

Дмитрий Шуров неоднократно демонстрировал, что у него очень теплые отношения с сыном и он ценит время, проведенное вместе.

Дмитрий Шуров и Лев Шуров / © Светская жизнь

Елена Кравец и её старшая дочь Маша

Елена Кравец с дочерью / © YULA company

Старшая дочь Елены Кравец, Маша, с каждым годом всё больше становится похожей на свою знаменитую маму.

23-летняя девушка унаследовала от актрисы выразительные черты лица и ту самую мягкую, узнаваемую внешность.

Маша не так часто появляется на публике, как её звездная мама. Впрочем, каждая новая семейная фотография Елены Кравец вызывает обсуждение среди поклонников — настолько очевидным стало сходство матери и дочери.

Елена Кравец с дочерью / © instagram.com/lennykravets

Юрий Горбунов и его старший сын Иван

Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая воспитывают двух общих сыновей — Ивана и Даниила.

Именно старший сын Иван, которому в этом году исполнилось девять лет, особенно часто вызывает сравнения со своим знаменитым отцом.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Поклонники супругов неоднократно обращали внимание на то, что мальчик очень похож на Юрия Горбунова. Более того, сам телеведущий ранее признавался, что, глядя на свои детские фотографии, замечает у сына схожие черты.

Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy

Виктор Павлик и его сын Михаил

Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/repyahovakate

Сын Виктора Павлика Михаил — ещё один яркий пример того, насколько сильно ребёнок может быть похож на своего знаменитого отца.

Сейчас Михаил уже подрос — в июне 2026 года сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой отпраздновал пятилетие.

Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/repyahovakate

Сергей Притула и его сын Дмитрий

Сергей Притула с семьей / © instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула — многодетный отец, воспитывающий двух сыновей — Дмитрия и Марка — и двух дочерей — Соломию и Стефанию.

Именно старшего сына шоумена поклонники не раз сравнивали со знаменитым отцом. Дмитрий унаследовал от Притулы характерные черты внешности, и на семейных фотографиях сходство между ними становится всё более заметным.

С годами мальчик взрослеет и меняется, но в нём всё равно легко узнать черты отца.

Сергей Притула с сыном Дмитрием / © instagram.com/siriy_ua

Напомним,

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