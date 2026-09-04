Как уменьшить намерзание льда в морозилке: простой способ после размораживания

Намерзание льда в морозилке

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Лед на стенках морозилки может появляться снова вскоре после размораживания. Сначала это тонкий слой инея, но постепенно нарастает, занимает место и мешает нормально пользоваться ящиками. Особенно знакома эта проблема владельцам морозильных камер с ручной разморозкой.

Полностью избежать образования инея в таких моделях вряд ли удастся, однако можно сделать так, чтобы он скапливался медленнее. Для этого важно правильно ухаживать за морозилкой, а после размораживания можно воспользоваться одним простым домашним приемом.

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Сначала морозилку нужно полностью разморозить

Наносить любое средство поверх старого слоя инея нет смысла. Сначала морозильную камеру следует освободить от продуктов и отключить от электросети.

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Оставьте дверцу открытой и дождитесь естественного таяния льда. Чтобы ускорить процесс, в некоторых моделях можно поставить внутрь емкость с горячей водой, но перед этим следует проверить инструкцию именно к вашей морозилке.

Откалывать лед ножом, отверткой или другим острым металлическим предметом нельзя. Так можно разрушить внутренние стены или элементы системы охлаждения. Не следует использовать и фен или другие электрические нагревательные приборы внутри морозилки.

Вымойте и хорошо высушите стенки

Когда весь лед растает, соберите воду и вымойте внутреннюю поверхность. Для этого подойдет тёплая вода с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды. Некоторые изготовители также допускают очистку раствором пищевой соды.

После мытья протрите камеру чистой влажной тканью, а затем протрите насухо. Особое внимание уделите углам, стыкам и углублениям, где может остаться вода.

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Как используют глицерин от намерзания

После полного размораживания и высушивания камеры можно попробовать домашний способ с глицерином.

Небольшое количество обычного глицерина наносят на чистую мягкую салфетку, а затем очень тонко протирают ею гладкие внутренние стенки. Поверхность не должна оставаться мокрой или покрытой толстым липким слоем.

Глицерин хорошо смешивается с водой, а водно-глицериновые растворы замерзают при более низкой температуре, чем чистая вода. Именно это свойство и лежит в основе домашнего совета.

Почему лед все равно может появиться

Даже обработанная глицерином поверхность не устранит главную причину намерзания — поступление в морозильную камеру влажного воздуха.

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Когда открывают дверцу, теплый воздух из комнаты попадает внутрь. Содержащийся в нем водяной пар контактирует с холодными поверхностями и превращается в иней. Чем чаще и длиннее морозилка открыта, тем больше влаги может попасть внутрь.

Поэтому продукты лучше разлагать так, чтобы их не приходилось долго искать. Следите, чтобы пакеты и контейнеры не мешали дверце полностью закрываться.

Проверьте уплотнитель дверцы

Если после размораживания лед возвращается быстро, проверьте резиновый уплотнитель. Через щели внутрь постоянно поступает теплый влажный воздух, поэтому морозилка начинает более интенсивно обмерзать.

Сначала очистите уплотнитель и поверхность, к которой он прилегает. Крошки и другие загрязнения иногда мешают дверцам нормально закрываться.

Проверить прилегание можно с помощью обыкновенного листа бумаги. Зажмите его дверцей и попробуйте вытащить. Если уплотнитель прижимается нормально, бумага должна выходить с определенным сопротивлением. Проверку следует повторить в нескольких местах по периметру дверцы.

Если резина потрескалась, сильно деформировалась или не прилегает к корпусу, проблема может потребовать ремонта.

Не ставьте в морозилку теплые продукты

Еще не остывшая пища также добавляет тепла и влаги внутри камеры. Поэтому перед замораживанием продукты нужно охлаждать в соответствии с правилами безопасного хранения пищи, а уже затем переносить в морозилку.

Продукты лучше хранить в закрытых контейнерах или соответствующей упаковке. Это не только защищает их от высыхания и посторонних запахов, но и уменьшает попадание влаги в камеру.

В то же время не набивайте морозилку так плотно, чтобы пакеты перекрывали вентиляционные отверстия или мешали закрываться дверцам.

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