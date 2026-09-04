В России выпал из окна полковник полиции из Центра по противодействию экстремизму: что известно

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В российском городе Екатеринбурге 1 сентября обнаружили мертвым бывшего заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД в Свердловской области, полковника полиции Сергея Шалагинова.

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщал The Insider.

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Незадолго до смерти уволился со службы

Тело Шалагинова было обнаружено утром 1 сентября возле жилой высотки на улице Щорса в Екатеринбурге. Об этом сообщало местное издание E1 со ссылкой на собственные источники. По данным собеседников медиа, незадолго до смерти полицейский уволился со службы.

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Другое российское издание — «КП-Екатеринбург» — также сообщило, что мужчина недавно вышел на пенсию. По словам источника журналистов, он занимал руководящие должности в правоохранительных органах. Следственное управление Следственного комитета РФ в Свердловской области не комментировало обстоятельства происшествия.

Информация о самоубийстве исчезла из росСМИ

Позже провластный портал URA.Ru написал, что Шалагинов якобы покончил с собой после увольнения из МВД. Издание также утверждало, что незадолго до этого между полковником и руководством возникли разногласия.

Речь шла о возможном конфликте с заместителем начальника ГУ МВД Свердловской области Рашидом Даулетовым. Впоследствии эта публикация исчезла с сайта издания.

Что говорят в российском МВД

В свердловском управлении МВД подтвердили, что Шалагинов скончался, однако отрицали информацию о конфликте на службе.

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Начальник прессслужбы регионального главка Валерий Горелых заявил ТАСС, что Шалагинов сам подал рапорт об увольнении по выслуге лет. По его словам, перед выходом на заслуженный отдых руководство предлагало полковнику повышение.

«Бывший заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России в Свердловской области Сергей Шалагинов скончался в Екатеринбурге, ранее он подал рапорт об увольнении по выслуге лет. Перед выходом на заслуженный отдых руководство регионального главка полиции предлагало ему повышение в должности», — сказал Горелых.

Представитель полиции также заявил, что региональное управление помогает семье Шалагинова организовать похороны. Информацию о якобы служебном конфликте он назвал домыслами.

«Что касается якобы конфликта на службе, о котором написали отдельные телеграмм-каналы, не проверив в соответствующих ведомствах информацию на правдивость, это не более чем домыслы», — заявил Горелых.

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Официального подтверждения версии о самоубийстве в открытых сообщениях русских правоохранительных органов нет.

Чем занимался Шалагинов

Шалагинов имел звание полковника полиции и работал заместителем начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Свердловской области.

В 2022 году его наградили медалью МВД РФ «За боевое содружество».

В 2025 году Шалагинов выступал перед студентами Уральского государственного экономического университета с лекцией «Актуальные угрозы террористического и экстремистского характера в молодежной среде». В частности, он рассказывал об ответственности за «противоправные действия» и правилах поведения в интернете.

Напомним, в начале августа в России под Екатеринбургом взорвали автомобиль гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, предприятие которого производит ударные FPV-дроны «Упырь».

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