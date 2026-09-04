"Будем обниматься и поздравлять друг друга": Гордон анонсировал радостное событие для украинцев

Журналист Дмитрий Гордон / © ТСН.ua

Реклама

Украинский журналист и публицист Дмитрий Гордон сделал обнадеживающее заявление, заинтриговав общество анонсом радостного события, которое должно состояться в ближайшее время. По его словам, повод для подъема коснется каждого украинца.

Об этом медийщик рассказал в своем комментарии, подчеркнув, что ждать положительных сдвигов осталось совсем недолго — от одного дня до недели.

Реклама

«На днях мы все очень сильно порадуемся. И больше я ничего говорить не буду. Это шикарная новость. На днях радоваться будем по всей Украине. Ну, может, три-четыре дня, может, день, может, неделя», — заявил Гордон.

Реклама

Журналист отказался уточнять, касается ли это событие поставки нового оружия для Сил обороны Украины, отметив лишь, что речь идет о «контексте большой радости». Он добавил, что эта новость станет мощным нравственным бустом для всей нации.

«Всей страной радоваться будем, поздравлять друг друга, обнимать, говорить хорошие слова. Дух наш окрепнет…», — подчеркнул он.

В то же время, Гордон отметил, что хотя многим хотелось бы услышать о смерти российского диктатора Владимира Путина, пока что это остается лишь мечтой. Впрочем, по его словам, есть и другие веские поводы для оптимизма: «Это шикарный повод. Но об этом пока можно только мечтать, есть еще и другие хорошие поводы».

Напомним, в начале февраля Дмитрий Гордон заявил, что война в Украине может носить чрезвычайно длительный характер и рискует не закончиться вообще. По его словам, подобные выводы основываются не только на личных ощущениях, но и на общении с международными партнерами и обсуждениях на высоком уровне.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров