Что делать, если заклинило дверной замок: когда проблему можно решить самостоятельно

Если заклинило дверной замок

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Еще вчера ключ возвращался без проблем, а сегодня замок вдруг начал заедать или вообще отказывается открываться. В такой ситуации первая реакция вполне предсказуема — сильнее нажать на ключ или несколько раз резко его вернуть. Именно этого делать не следует.

Замок может заклинить не только по причине неисправности самого механизма. Причиной бывает перекос двери, изношенный или деформированный ключ, загрязнение цилиндра или неправильное положение защелки. Поэтому сначала следует выяснить, что именно мешает дверям открыться.

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Не пытайтесь провернуть ключ силой

Если ключ входит в замочную скважину, но возвращается очень туго, не увеличивайте усилие. Резкое движение может закончиться тем, что ключ сломается внутри цилиндра и тогда простая проблема станет более сложной.

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Осторожно извлеките ключ и осмотрите его. Погнутые, сильно стертые или поврежденные зубцы могут быть причиной того, что механизм перестал нормально работать.

Если есть запасной оригинальный ключ, попробуйте его. Но и им не нужно силой прокручивать механизм. Если оба ключа одинаково плохо возвращаются, причина, вероятно, не только в ключе.

Проверьте, не перекосило ли дверь

Одна из распространенных причин тугого замыкания — ригель или язычок замка не совпадает с отверстием в соответствующей планке на дверной коробке. Подобное случается, когда дверь немного просела на петлях или изменилось их положение относительно коробки. Производители дверной фурнитуры также рекомендуют при проблемах с запиранием проверять выравнивание дверей, петель, защелки и соответствующей планки.

Есть простой способ понять, проблема именно в этом. Если дверь открыта, проверьте работу замка без погрузки, ригель должен выдвигаться и возвращаться назад без значительного сопротивления. Если с открытой дверью все работает нормально, а с закрытой ключ начинает заедать, следует проверить положение дверного полотна и соответствующей планки.

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Когда дверь уже закрыта, иногда помогает снять нагрузку с ригеля, без сильного давления немного потянуть дверь на себя или, наоборот, прижать ее к коробке и одновременно осторожно повернуть ключ. Если в определенном положении замок работает легче, это дополнительный признак проблемы с выравниванием.

Нужно ли смазывать замок

Если ключ начал двигаться туго из-за загрязнения или трения внутри цилиндра, соответствующая смазка действительно может помочь. Однако универсального совета «насыпьте графит» или «залейте любую смазку» здесь нет.

Рекомендации зависят от конструкции замка. Лучше всего использовать именно то средство, которое рекомендует производитель конкретного замка. Масла нужно совсем немного. После нанесения ключ несколько раз аккуратно вставляют и вынимают или возвращают в соответствии с инструкцией, чтобы средство распределилось внутри механизма. Излишек вытирают.

Заливать в замочную скважину большое количество случайного масла не стоит. Неправильное средство или его избыток может накапливать загрязнение и затруднять работу точного механизма.

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Что делать, если замок замерз

Для входной двери и навесных замков зимой причиной проблемы может стать попавшая внутрь влага и замерзшая. Не стоит поливать замок кипятком. Вода может проникнуть глубже в механизм, а после охлаждения снова замерзнуть.

Если конструкция разрешает, замок нужно постепенно отогреть без открытого пламени и резкого перегрева. Для наружных замков в дальнейшем важно использовать средство, рекомендованное их производителем: правильное обслуживание и смазка может уменьшать проблемы с замерзанием.

Если ключ застрял внутри

Ключ, который вошел в замок, но не выходит, не нужно расшатывать с большой силой или пытаться вытащить пассатижами. Особенно опасно резко тянуть его в сторону, ключ может сломаться в цилиндре.

Сначала верните его в положение, в котором он обычно вынимается. Если дверь находится под нагрузкой, можно очень легко изменить их положение — прижать или потянуть на себя — и снова попытаться вытащить ключ без рывков. Если он не двигается или уже заметно деформировался, дальнейшие эксперименты лучше прекратить.

Чего точно не стоит делать

Не бейте по дверному замку молотком, не пытайтесь прокручивать ключ плоскогубцами и не вставляйте в замочную скважину иглы, скрепки, отвертки или куски проволоки. Инородный предмет может сломаться внутри или повредить штифты и другие элементы механизма.

Не стоит также многократно дергать ручку и одновременно силой проворачивать ключ. Если проблема вызвана перекосом двери, такая нагрузка не устранит причину, а только увеличит риск поломки.

Когда уже нужен мастер

Самостоятельные действия имеют смысл, пока они не нуждаются в значительном усилии. Если запасной ключ не помог, изменение положения двери ничего не дало, а правильное обслуживание не возобновило нормальную работу механизма, лучше прекратить попытки.

Особенно не стоит продолжать, если ключ застрял или начал сгибаться, проворачивается без результата, в замке слышны необычные звуки, ручка перестала нормально работать или дверь заметно перекошена.

Если проблема возникла не в первый раз, даже после успешного открывания ее лучше не игнорировать. Ключ, который регулярно приходится «ловить» в определенном положении, тугой ход или необходимость прижимать дверь во время запирания — это признак, что замок, ключ, петли или положение соответствующей планки нуждаются в проверке.

В большинстве случаев главное правило простое, если для поворота ключа приходится прилагать силу, нужно не давить посильнее, а искать причину сопротивления. Так гораздо меньший риск остаться со сломанным ключом внутри замка и необходимостью более сложного ремонта.

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