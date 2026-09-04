Пожар в Сочи после атаки

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Россия в ночь на 4 сентября подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой взрывы и пожары зафиксировали сразу в нескольких регионах. В частности, в Сочи и Адлере горят нефтебазы компаний «Лукойл» и «Роснефть», а в Башкортостане дроны атаковали нефтехимическое предприятие и завод ВПК.

Все о ночной атаке дронов на Россию читайте на ТСН.ua.

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Атака на Сочи

Во время атаки на Сочи один из ударов был зафиксирован в районе федеральной территории Сириус. После атаки там разгорелся пожар. В этой местности расположены российские средства ПВО — комплексы С-300 или С-400. Под удар мог попасть именно район расположения комплекса С-400.

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Во время атаки в Сочи также была поражена нефтебаза компании «Лукойл». На территории объекта возник масштабный пожар, а над городом взвился густой черный дым, который виден и утром.

Кроме того, сообщалось о возгорании на одной из автозаправок в Сочи. Причиной могли стать упавшие на территорию АЗС обломки беспилотника.

Очевидница ночной атаки на одном из обнародованных видео прокомментировала события словами: «В Сочи неспокойные ночи».

Пожар в Сочи после атаки 4 сентября (12 фото) © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей

Атака на Адлер

В результате ночной атаки также загорелась нефтебаза компании «Роснефть» в Адлере, входящем в состав Большого Сочи. На видеозаписях с места происшествия виден масштабный пожар и сильное пламя над объектом. Вероятно, загорелся один из резервуаров.

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Российский оперативный штаб Краснодарского края подтвердил пожар на территории нефтебазы, заявив, что он возник в результате атаки беспилотников.

Россияне также сообщили о повреждении окон в нескольких жилых домах и других сооружениях. По информации местных властей, люди не пострадали.

Дата публикации 08:32, 04.09.26 Количество просмотров 150 Атаку на объекты в Сочи и Адлере 4 сентября сняли на видео

Атака на Башкортостан

Дроны атаковали нефтехимическое предприятие в городе Стерлитамак, расположенном в Республике Башкортостан. После атаки на территории завода возник пожар. В сети опубликовали кадры, на которых над предприятием виден столб дыма.

Речь идет о Стерлитамацком нефтехимическом заводе, который специализируется на производстве синтетических каучуков, ионола и авиационного бензина. Предприятие входит в состав российского химического холдинга «Росхим».

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Пока информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших нет.

Дым после атаки по Стерлитмаку

Кроме нефтехимического предприятия, в Стерлитамаке под удар попало федеральное казенное предприятие «Авангард», принадлежащее к российскому военно-промышленному комплексу. Основные направления его деятельности — производство взрывчатых веществ, боеприпасов и специализированной тары в рамках государственного оборонного заказа.

В Минобороны РФ заявили, что этой ночью якобы перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников.

Напомним, 3 сентября Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников, в результате чего в регионе действовали ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево». Местные власти заявили о якобы массовом сбитии около 120 целей, однако зафиксировано попадание в территорию завода полимерной упаковки «Петрус», где вспыхнул пожар.

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