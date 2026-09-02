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Пожар на «Протоне-ПМ»: что могут потерять россияне из-за огня на ракетном заводе
Вблизи Перми загорелась производственная площадка «Протон-ПМ», где производятся компоненты для российских ракетных двигателей. Пожар охватил около 2100 квадратных метров.
Утром 2 сентября в поселке Новые Ляды вблизи российской Перми произошел масштабный пожар на производственной площадке предприятия «Протон-ПМ». Объект расположен примерно в 1500 км от Украины.
Об этом говорится в материале Defense Express.
Огонь охватил около 2100 квадратных метров. По имеющимся кадрам, пожар возник в одном из новых крупных производственных цехов предприятия. Впоследствии возгорание было ликвидировано.
Протон-ПМ производит компоненты для авиационных двигателей, которые используют, в частности, на самолетах Ил-96, Ту-214, Ил-76МД-90А, МС-21 и SJ-100.
Однако особое значение предприятие имеет для российской ракетно-космической отрасли. Здесь производят компоненты жидкостных ракетных двигателей РД-191 и РД-191М для ракет-носителей семейства «Ангара».
Ранее часть элементов этих двигателей производилась в Перми, а окончательную сборку и производство других компонентов осуществляло предприятие «Энергомаш» в Химках вблизи Москвы.
В Новых Лядах «Протон-ПМ» строит новую площадку, где планирует наладить полный цикл производства РД-191 и РД-191М. Запуск такого производства запланирован на 2027 год, однако часть деталей там производится уже сейчас.
В цехах также было установлено новое дорогостоящее оборудование, в том числе станки и испытательные стенды. Часть техники ранее была перенесена сюда с основной площадки предприятия в Перми.
Пока нет данных о полном уничтожении цеха или всего оборудования. В то же время из-за значительной площади пожара часть производственных мощностей могла быть повреждена, что потенциально способно повлиять на сроки запуска полного цикла производства двигателей.
Проблемы с выпуском РД-191 и РД-191М в свою очередь могут сказаться на производстве и количестве запусков российских ракет-носителей семейства «Ангара».
Что известно о «Протон-ПМ»
Пожар на предприятии «Протон-ПМ» вспыхнул в Новых Лядах вблизи Перми. Огонь охватил здание цеха площадью около 2100 квадратных метров.
Протон-ПМ является одним из важных предприятий российской ракетно-космической и машиностроительной отраслей. Оно занимается производством жидкостных ракетных двигателей и комплектующих для авиационной и аэрокосмической промышленности.