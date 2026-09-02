В белой рубашке и широких джинсах: Бьянка Балти в образе кэжуал появилась в Венеции

Бьянка Балти / © Getty Images

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Бьянка Балти попала в объектив папарацци на пирсе отеля Excelsior Venice Lido накануне открытия 83-го Венецианского кинофестиваля.

Модель предстала в комфортном образе кэжуал и выглядела отлично. На ней была объемная белая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами и закатанными рукавами. Бьянка заправила рубашку в темно-синие широкие джинсы с завышенной талией и контрастной строчкой. На талии у нее был коричневый кожаный ремень с массивной металлической пряжкой.

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Бьянка Балти / © Getty Images

Обута Бьянка была в коричневые мокасины. На плече у нее висела вместительная замшевая сумка серо-бежевого оттенка, а на голове была темно-синяя бейсболка Brunello Cucinelli, из-под которой были видны ее короткие волосы. Также модель надела широкое металлическое колье, браслет и кольцо. От макияжа Балти отказалась.

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Напомним, в сентябре 2024 года Бьянка сообщила, что у нее диагностировали рак яичников третьей стадии. Модель перенесла операцию, после которой прошла курс химиотерапии. Последний сеанс химиотерапии состоялся в январе 2025 года. Через год Балти рассказала, что ее волосы отросли гуще и кудрявее, а также назвала их ежедневным напоминанием о том, что ее тело выстояло.

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