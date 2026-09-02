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- Шоу-бизнес
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Это "тихая роскошь" в лучшем исполнении: звезда сериала "Корона" Клэр Фой появилась в Венеции
В Италии стартовал 83-й Венецианский кинофестиваль.
Актриса Клэр Фой, прославившаяся благодаря сериалу «Корона», прибыла в Венецию на ежегодный кинофестиваль и привлекла внимание стильным нарядом. Её образ был сдержанным, но продуманным.
Клэр остановилась на нейтральной палитре и четких линиях, создав образ, который идеально соответствовал непринужденной атмосфере дневного прибытия в Венецию. Вместо ярких цветов или сложных силуэтов она сделала акцент на качественных вещах и тщательно подобранных аксессуарах: джинсах, которые идеально сидели на ней, клетчатом жакете и белом облегающем топе. Сдержанный образ она дополнила аксессуарами от Bottega Veneta, а также надела минималистичные босоножки Cherry Thong и скрыла глаза за солнцезащитными очками Knot Aviator.
Однако этот непринуждённый дневной образ стал лишь разминкой перед её появлением на фотосессии нынешнего фестиваля.
Когда Фой Фой вышла из водного такси, она продемонстрировала ещё один образ в стиле «тихая роскошь», который был дополнен яркой сумкой Bottega Veneta насыщенного зелёного оттенка. Насыщенный оттенок прекрасно сочетался с остальной частью образа и в то же время продемонстрировал простой стилистический прием, который легко перенести и в повседневный гардероб — вместо того, чтобы строить весь образ вокруг яркого цвета, достаточно всего одного аксессуара насыщенного оттенка — сумки, обуви или ремня, — чтобы простой наряд приобрел совершенно иной характер.
Таким образом, уже своим появлением на «Лидо» Фой продемонстрировала свою версию роскоши, которая не зависит от логотипов, пайеток или эффектных силуэтов. Хорошего кроя, нейтральных оттенков и нескольких продуманных аксессуаров оказалось вполне достаточно, чтобы актриса стала самой стильной звездой мероприятия.