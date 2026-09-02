Это "тихая роскошь" в лучшем исполнении: звезда сериала "Корона" Клэр Фой появилась в Венеции

Клэр Фой / © Getty Images

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Актриса Клэр Фой, прославившаяся благодаря сериалу «Корона», прибыла в Венецию на ежегодный кинофестиваль и привлекла внимание стильным нарядом. Её образ был сдержанным, но продуманным.

Клэр остановилась на нейтральной палитре и четких линиях, создав образ, который идеально соответствовал непринужденной атмосфере дневного прибытия в Венецию. Вместо ярких цветов или сложных силуэтов она сделала акцент на качественных вещах и тщательно подобранных аксессуарах: джинсах, которые идеально сидели на ней, клетчатом жакете и белом облегающем топе. Сдержанный образ она дополнила аксессуарами от Bottega Veneta, а также надела минималистичные босоножки Cherry Thong и скрыла глаза за солнцезащитными очками Knot Aviator.

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Клэр Фой / © Getty Images

Однако этот непринуждённый дневной образ стал лишь разминкой перед её появлением на фотосессии нынешнего фестиваля.

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Когда Фой Фой вышла из водного такси, она продемонстрировала ещё один образ в стиле «тихая роскошь», который был дополнен яркой сумкой Bottega Veneta насыщенного зелёного оттенка. Насыщенный оттенок прекрасно сочетался с остальной частью образа и в то же время продемонстрировал простой стилистический прием, который легко перенести и в повседневный гардероб — вместо того, чтобы строить весь образ вокруг яркого цвета, достаточно всего одного аксессуара насыщенного оттенка — сумки, обуви или ремня, — чтобы простой наряд приобрел совершенно иной характер.

Клэр Фой / © Associated Press

Таким образом, уже своим появлением на «Лидо» Фой продемонстрировала свою версию роскоши, которая не зависит от логотипов, пайеток или эффектных силуэтов. Хорошего кроя, нейтральных оттенков и нескольких продуманных аксессуаров оказалось вполне достаточно, чтобы актриса стала самой стильной звездой мероприятия.

Клэр Фой / © Associated Press

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