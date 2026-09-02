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Принц Филиппос и принцесса Нина Греческие стали родителями первенца от суррогатной матери
Пара приветствовала своего первенца, сына по имени Кимон Томас Константинос, рожденного суррогатной матерью.
Ранее не сообщалось о том, что Нина и Филиппос ждут ребенка. Хотя малыш родился этим летом в Соединенных Штатах, о его появлении на свет было объявлено только 1 сентября.
«Филип и его жена Нина с огромной радостью сообщают о рождении своего первенца, Кимона Томаса Константиноса, 27 июля 2026 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в заявлении, распространенном офисом бывшей королевской семьи Греции. «Кимон родился благодаря суррогатному материнству.
Нина и Филип выражают искреннюю благодарность суррогатной матери и ее семье, которые внесли свой вклад в рождение их сына. Они также хотели бы выразить искреннюю благодарность всему медицинскому персоналу и специалистам, чья научная подготовка, забота и поддержка сопровождали их на протяжении всего этого пути. Филипп и Нина наслаждаются этими первыми драгоценными неделями вместе с Кимонасом и глубоко счастливы начать вместе со своим сыном эту новую главу в жизни своей семьи».
Новость о рождении первенца у Нины и Филиппоса появилась менее чем за четыре месяца до их шестой годовщины свадьбы. Новоиспеченные родители тайно поженились в декабре 2020 года в Санкт-Морице, Швейцария.