В костюме цвета слоновой кости и с большой сумкой Chanel: Кендалл Дженнер прибыла в Венецию

Кендалл Дженнер / © Getty Images

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Кендалл Дженнер попала под прицел папарацци, когда прибыла в Венецию на 83-й Венецианский международный кинофестиваль.

Для поездки модель выбрала лаконичный монохромный образ. На ней был костюм цвета слоновой кости, состоящий из топа без рукавов с круглым вырезом и прямых брюк со складками.

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Кендалл Дженнер / © Getty Images

Аутфит Кендалл дополнила черными балетками. В руке она несла большую замшевую бежевую дорожную сумку Chanel с темно-коричневой контрастной окантовкой, плетеными ручками, золотой фурнитурой и фирменным логотипом Модного дома.

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Дженнер распустила волосы, надела солнцезащитные очки, а на запястье — часы с темно-коричневым ремешком.

Напомним, что Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября 2026 года на острове Лидо в Венеции.

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