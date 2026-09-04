Отыграла три матчбола: Стародубцева сверхволевой победой вышла в третий круг US Open

Юлия Стародубцева / © Associated Press

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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №58) вышла в третий круг основной сетки US Open-2026 в женском одиночном разряде.

Во втором раунде мэйджора 26-летняя уроженка Каховки одержала сверхволевую победу над экс-третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции — 1:6, 7:6, 6:2.

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Матч длился 2 часа и 44 минуты. Украинка ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки, использовала 4 из 9 брейк-пойнтов и отыграла 6 из 10 брейк-пойнтов соперницы. Также она записала на свой счет 17 виннеров и допустила 30 непринужденных ошибок.

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Во втором сете при счете 5:4 Саккари имела три матчбола, которые Стародубцева отыграла.

Обзор матча

Юлия третий раз в карьере вышла в 1/16 финала на турнирах Grand Slam и впервые именно на US Open. Ранее она дважды добиралась до этой стадии на Roland Garros (2025, 2026).

За путевку в 1/8 финала Стародубцева сразится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Таким образом, украинские теннисистки повторили национальный рекорд по количеству представительниц в третьем круге US Open. В 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису пробились три украинки — кроме Стародубцевой, это сделали Элина Свитолина и Марта Костюк.

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До сих пор подобное US Open случалось один раз: в 2016 году в третьем раунде Украина была представлена Свитолиной, Лесей Цуренко и Екатериной Бондаренко.

Еще одна украинка, Александра Олейникова (WTA №46), не сумела преодолеть второй круг US Open-2026, проиграв филиппинке Александре Эале (WTA №18) — 1:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что легендарный теннисист Новак Джокович впервые в карьере вылетел на старте US Open.

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