"Никакого голода не будет": Чалый объяснил, почему не стоит массово скупать продукты

Валерий Чалый / © УНИАН

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Паника из-за продуктовых запасов в Украине необоснованна, ведь в стране будет достаточно собственных продуктов и голода не будет.

Об этом заявил Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в интервью Радио Свобода.

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Почему призывы делать запасы вредят обществу

Валерий Чалый критически оценил призывы чиновников создавать продовольственные запасы. По его мнению, такие заявления представителей профильных служб лишь тревожат граждан, тогда как прямой обязанностью таких ведомств является предотвращение дефицита.

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По его словам, из-за таких сообщений люди начинают массово скупать товары на зиму, что несерьезно, ведь в стране будет достаточно собственного нового урожая и круп. В то же время, подобная паника заставляет граждан вкладывать средства в лишние продуктовые запасы вместо помощи армии.

Реальна ли угроза продовольственной безопасности

Валерий Чалый отметил, что желание людей запастись едой после ударов по составам является понятным защитным механизмом, однако призвал не покупать лишнего, потому что продукты могут испортиться.

В качестве примера он вспомнил прошлую зиму, когда из-за холода в квартирах и коммунальных проблем часть таких домашних запасов просто пропала.

«Я не знаю, каждый решает сам. Но сказать так, чтобы у нас были угрозы продовольственной безопасности — нет. Я сам работал в аппарате СНБО в свое время и знаю, что такое угроза продовольственной безопасности. Приблизительно ориентируюсь по каким товарам это может быть. То есть первых, никакого голода не будет, пока у нас есть связь со снабжением», — подчеркнул Валерий Чалый.

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Альтернативная логистика и поставки из Европы

Чалый отметил, что из-за ударов по инфраструктуре могут возникнуть трудности с доставкой и подорожать горючее. Однако заверил, что Украина будет все равно получать товары. Даже если будут проблемы с морскими портами, продукты и другие вещи будут возить по суше из стран Евросоюза.

По мнению бывшего дипломата, несмотря на возможные временные перебои из-за атак на склады, торговые сети оперативно перейдут на прямую поставку товаров непосредственно в магазины, поэтому дефицита или голода в стране не ожидается.

Дефицит продуктов — последние новости

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий призвал украинцев иметь дома запас продуктов минимум на неделю на фоне российских ударов по продовольственной инфраструктуре.

Также в Госпродпотребслужбе дали рекомендации по оптимальным объемам продуктовых запасов и правилам их хранения.

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Ранее мы писали, что после ударов РФ по складам торговых сетей в ряде украинских городов начали замечать полые супермаркеты. В то же время, украинцев призывают не паниковать: поставщики перестраивают логистику, а угрозы голода нет.

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