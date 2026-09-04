"Ніякого голоду не буде": Чалий пояснив, чому не варто масово скуповувати продукти

Валерій Чалий / © УНІАН

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Паніка через продуктові запаси в Україні є необґрунтованою, адже в країні буде достатньо власних продуктів і голоду не буде.

Про це заявив Голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США у 2015–2019 роках Валерій Чалий в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

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Чому заклики робити запаси шкодять суспільству

Валерій Чалий критично оцінив заклики посадовців створювати продуктові запаси. На його думку, такі заяви представників профільних служб лише тривожать громадян, тоді як прямим обов’язком таких відомств є запобігання дефіциту.

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За його словами, через такі повідомлення люди починають масово скуповувати товари на зиму, що є несерйозним, адже в країні буде достатньо власного нового врожаю та круп. Водночас подібна паніка змушує громадян вкладати кошти у зайві продуктові запаси замість допомоги армії.

Чи реальна загроза продовольчій безпеці

Валерій Чалий зазначив, що бажання людей запастися їжею після ударів по складах є зрозумілим захисним механізмом, проте закликав не купувати зайвого, бо продукти можуть зіпсуватися.

Як приклад він згадав минулу зиму, коли через холод у квартирах та комунальні проблеми частина таких домашніх запасів просто пропала.

«Я не знаю, кожний вирішує сам. Але сказати так, щоб у нас були загрози продовольчій безпеці — от ні. Я сам працював в апараті РНБО в свій час і знаю, що таке загрози продовольчій безпеці. Приблизно орієнтуюсь по яких товарах це може бути. Тобто перше, ніякого голоду не буде, поки в нас є зв’язок з постачанням», — підкреслив Валерій Чалий.

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Альтернативна логістика та постачання з Європи

Чалий зазначив, що через удари по інфраструктурі можуть виникнути труднощі з доставкою та подорожчати пальне. Проте запевнив, що Україна все одно отримуватиме товари. Навіть якщо будуть проблеми з морськими портами, продукти та інші речі возитимуть суходолом із країн Євросоюзу.

На думку колишнього дипломата, попри можливі тимчасові перебої через атаки на склади, торговельні мережі оперативно перейдуть на пряме постачання товарів безпосередньо в магазини, тому дефіциту чи голоду в країні не очікується.

Дефіцит продуктів — останні новини

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький закликав українців мати вдома запас продуктів щонайменше на тиждень на тлі російських ударів по продовольчій інфраструктурі.

Також в Держпродспоживслужбі дали рекомендації щодо оптимальних обсягів продуктових запасів та правил їх зберігання.

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Раніше ми писали, що після ударів РФ по складах торговельних мереж у низці українських міст почали помічати порожні полиці супермаркетів. Водночас українців закликають не панікувати: постачальники перебудовують логістику, а загрози голоду немає.

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