Россия бьет по складам с продуктами: экономист объяснил, будет ли дефицит

Российские атаки на склады / © bosch.ua

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Российские атаки на склады и логистические объекты, где хранятся продукты питания, могут вызвать временные перебои с отдельными товарами, однако говорить об угрозе голода в Украине пока нет оснований. Панические настроения относительно возможного масштабного дефицита продуктов преувеличены.

Такую оценку озвучил кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Ус в эфире «Мы — Украина».

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По его словам, последствия российских ударов зависят, прежде всего, от того, какой именно товар был уничтожен и насколько легко его можно заменить на другом маршруте поставки. Наиболее вероятным последствием атак может стать локальный дефицит отдельных позиций, который со временем удастся компенсировать.

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«Если импортируем и по тому месту был удар, то соответственно будет нехватка этой продукции. Поскольку если она выращивается в Украине (арбузы, например), то находятся мгновенно альтернативные варианты», — подчеркнул Ус.

Эксперт пояснил, что у украинского рынка есть возможность перестраивать цепи поставок в случае повреждения отдельных складов или логистических центров. В то же время ситуация с импортными товарами может быть более сложной, если повреждения приходятся на ключевые точки их хранения или распределения.

Напомним, из-за постоянных атак РФ по украинской инфраструктуре бизнес вынужден на ходу перекраивать логистические цепи. Продовольствия в стране хватает, однако новые условия снабжения могут поднять цены на продукты.

В то же время, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что угрозы системного дефицита базовых продуктов нет. Рынок адаптируется к новым вызовам.

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