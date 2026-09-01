Известная украинская актриса впервые после развода рассекретила новые отношения и как познакомилась с возлюбленным

Ольга Жуковцова

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Украинская актриса «Женского Квартала» и звезда сериала «Слуга народа» Ольга Жуковцова впервые после развода рассекретила новые отношения.

Оказывается, артистка уже как год не одинока, о чем она откровенно рассказала на проекте «Наодинці з Гламуром». Знаменитость находится в отношениях и очень счастлива. Ольге Жуковцовой нравится избранник, особенно она наслаждается тем, что рядом с возлюбленным может быть собой, а он ее полностью принимает.

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«Я уже год нахожусь в отношениях. Мне кажется, что это оно. Знаете, как я узнала, что мужчина действительно любит? Для него нормально выдерживать твою агрессию, психи и безумие. Я позволяю себе быть не классной, не хорошей, а любой. Это у меня сейчас так, я хвастаюсь», — делится артистка с Анной Севастьяновой.

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Ольга Жуковцова

Ольга Жуковцова не стала раскрывать, с кем встречается. Однако, оказывается, это давний знакомый артистки. Парочка родом из Запорожья, они пересекались в студенческие годы. Во взрослой жизни их свел Instagram — мужчина написал актрисе, после чего между ними завязалось общение, которое переросло в романтические отношения.

«Ничего не скажу! Потому что я у него не спрашивала, можно ли об этом говорить. Познакомились очень интересно. Мы из Запорожья когда-то пересекались в университетские годы. Он мне написал в Instagram», — признается артистка.

Отметим, до этого Ольга Жуковцова долгое время состояла в браке с мужчиной по имени Дмитрий. Весной 2024 года актриса объявила об их разрыве. У бывших супругов есть общий сын.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Брежнєва про кіно із Зеленським! Світлицька - про Цимбалюка, Мішина - про особисту драму

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