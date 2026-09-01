Оккупация, вышиванки и форма ВСУ: какими были свадьбы Витвицкой, Синельникова и других во время войны

Соломия Витвицкая и Олекса Ситайло, Евгений Синельников и Наталья Клипа, Надя Дорофеева и Миша Кацурин

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Полномасштабная война научила украинцев жить в двух реальностях одновременно. Каждый день страна переживает обстрелы, потери и тревогу за близких, но в то же время люди влюбляются, рожают детей и создают семьи. Для кого-то свадьба превратилась в камерную церемонию регистрации без гостей, для кого-то — в венчание между сроками военной службы, а кто-то решился на грандиозное торжество с десятками друзей.

Украинские знаменитости также не стали исключением. От жениха в форме ВСУ и свадьбы прямо с фронта до трёхдневных гуляний в столице, этноцеремонии под дождём и тайного празднования в кроссовках. Редакция сайта ТСН.ua вспоминает самые громкие браки украинских звезд, которые они заключили во время великой войны.

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Соломия Витвицкая и Олекса Ситайло — свадьба в вышиванке и военной форме

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Свадьба телеведущей Соломии Витвицкой и военнослужащего Олексы Ситайла стала одним из самых трогательных событий в жизни звезд в 2026 году.

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Молодожёны поделились нежными снимками после церемонии. Для этого особенного дня Соломия выбрала белое вышитое платье. Её волосы были заплетены в косу и украшены яркими лентами, напоминающими традиционный украинский венок.

Зато Олекса появился перед камерой в военной форме.

Именно этот контраст между обручальными кольцами, праздничным нарядом невесты и формой её мужа-военного стал весьма символичным для украинской реальности. Сегодня для многих пар война — это не абстрактный фон, а непосредственная часть их повседневной жизни.

Соломия Витвицкая и Олекса Ситайло / © instagram.com/solomiyavitvitska

Особое значение истории Соломии и Олексы придает и то, что супруги вскоре поделились ещё одной радостной новостью о будущем пополнении в семье.

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Их свадьба стала историей не о великолепии или роскоши, а о близости двух людей, которые решили создать семью в стране, где тысячи семей каждый день живут в разлуке из-за войны.

Соломия Витвицкая и Олекса Ситайло / © instagram.com/solomiyavitvitska

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская — этническая свадьба под дождем, юбка и крокси

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко никогда не боялся ломать стереотипы — и его свадьба с Екатериной Воскресенской не стала исключением.

Пара отпраздновала свадьбу в Киеве, выбрав для церемонии Ботанический сад имени академика Фомина. Свадьбу решили устроить в уютной обстановке, но при этом наполнить её украинскими традициями и особыми символами.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / © instagram.com/klopotenko

Погода в тот день не благоволила молодоженам — Киев накрыл ливень. Однако дождь не испортил торжество. Наоборот, мокрая трава, лужи и капли на свадебных нарядах стали частью той атмосферы, которую молодожены впоследствии запомнят навсегда.

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Особое внимание привлек образ самого жениха.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / © instagram.com/klopotenko

Клопотенко отказался от классического мужского костюма и выбрал кремовую рубашку с украинскими мотивами, льняную юбку и крокс. Его жена появилась в сдержанном светлом платье с длинным фатой.

Впрочем, главным акцентом свадьбы стали не модные образы, а украинские традиции. Пара включила в торжество обычаи регионов, из которых родом их семьи, объединив Киевскую, Черкасскую, Херсонскую и Полтавскую области.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / © instagram.com/klopotenko

Свадьба Клопотенко и Воскресенской стала ярким примером еще одной тенденции последних лет. Во время большой войны украинцы всё активнее обращаются к своей культуре, традициям и символам. При этом они не стремятся воссоздавать прошлое буквально, а позволяют себе переосмысливать его по-современному.

Именно поэтому на одной свадьбе могли органично сочетаться старинные обряды, дождь в ботаническом саду, льняная юбка и крокс.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / © instagram.com/klopotenko

Евгений Синельников и Наталья Клипа — свадьба в Буче, где они пережили оккупацию

Евгений Синельников и Наталья Клипа / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Особое место среди историй о свадьбах украинских знаменитостей во время Великой войны занимает история Евгения Синельникова и его возлюбленной Натальи Клипы.

Режиссёр, путешественник и бывший ведущий программы «Орел и Решка» женился на Наталье 12 августа 2022 года. Для празднования пара выбрала Бучу — город, который имеет для них очень личное значение.

Евгений Синельников и Наталья Клипа / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Именно там, в начале полномасштабного вторжения, Синельников вместе с близкими пережил российскую оккупацию. В течение двух недель они прятались в подвале дома, спасаясь от обстрелов.

Евгений Синельников и Наталья Клипа / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Поэтому решение провести свадьбу именно в этом месте приобрело особый символизм.

Дом, который когда-то ассоциировался со страхом, опасностью и попытками выжить, на этот раз стал местом совершенно другого события — празднования любви и нового этапа жизни. Для пары это была не просто свадьба. Это было своеобразное возвращение в место, которое пережило вместе с ними самые страшные моменты начала великой войны. И в то же время — возможность создать здесь уже другие воспоминания.

Евгений Синельников и Наталья Клипа / © instagram.com/synelnykov_yevgen

История Синельникова и Клипы особенно наглядно показывает, насколько за годы полномасштабной войны изменилось само восприятие украинцами слова «дом». Для кого-то это место, которое пришлось покинуть. Для кого-то — пространство, где укрывались от обстрелов. А для этой пары Буча стала городом, где наряду с травматическими воспоминаниями началась новая счастливая глава их жизни.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин — тайная свадьба, фата, изготовленная на заказ, и отказ от классических правил

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/thecoat_official

Свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина стала одним из самых обсуждаемых событий в украинском шоу-бизнесе 2023 года.

Пара решила не устраивать публичного торжества и некоторое время скрывала факт вступления в брак. Лишь спустя некоторое время влюбленные поделились свадебными фотографиями и рассказали о своей необычной церемонии.

Для Дорофеевой важен был не масштаб мероприятия, а сама атмосфера. Певица неоднократно подчеркивала, что церемония стала для неё самой важной частью свадьбы — моментом, в котором сосредоточились эмоции, чувства и близость.

Отдельной темой для обсуждения стал свадебный наряд артистки.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/thecoat_official

Надя выбрала платье цвета слоновой кости и нестандартную фату, созданную командой популярной дизайнерки. В фате сочетались различные фактуры и ткани, а также были вышиты инициалы молодоженов.

Миша Кацурин также не стремился соответствовать традиционному образу жениха. Вместо классического свадебного костюма он выбрал свободные брюки, рубашку, пиджак, кеды и кепку.

Их свадьба стала символом еще одного изменения в современном представлении о браке. Жених и невеста всё реже пытаются выглядеть так, как «полагается» на свадьбе. Вместо этого они стремятся оставаться самими собой даже в день, который традиционно считается одним из самых формальных в жизни.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат — свадьба после 18 лет совместной жизни

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат

Телеведущая Валентина Хамайко и бизнесмен и военнослужащий Андрей Онистрат решили официально оформить свои отношения после 18 лет совместной жизни.

Пара поженилась летом 2024 года. До этого они годами жили вместе, воспитывали детей и проходили через разные этапы семейной жизни. Поэтому для них свадьба не была началом истории — напротив, она стала своеобразным символическим продолжением уже длинного совместного пути.

Особое значение их браку придавала война. Андрей Онистрат после начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Поэтому семья, как и тысячи украинских семей, оказалась в ситуации, когда любимый человек может надолго оставаться на службе, а каждая встреча приобретает особую ценность.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат / © instagram.com/valentinakhamaiko

Их история в очередной раз доказывает, что свадьба во время войны не обязательно должна быть традиционным началом совместной жизни. Иногда это — решение наконец-то поставить официальную точку в истории, которая длится уже почти два десятилетия. 18 лет вместе, дети, совместная жизнь, испытания и война — и только после всего этого Валентина и Андрей стали супругами. Именно поэтому их свадьбу можно назвать одной из самых символичных среди звездных браков последних лет — она напоминает, что для любви не существует правильного срока.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат с семьёй

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская — ещё одна звездная свадьба во время войны

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / © instagram.com/vova_ostapchuk

Среди украинских знаменитостей, которые создали семью уже после начала полномасштабного вторжения, — ведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина Полтавская.

Пара долгое время не спешила обнародовать все подробности своей личной жизни. В то же время их отношения постоянно находились в центре внимания. Впоследствии стало известно об официальном браке пары.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / © instagram.com/vova_ostapchuk

Для Остапчука это уже не первый брак, тогда как его отношения с Екатериной стали новым этапом в личной жизни ведущего. Впоследствии пара открыто делилась отдельными моментами семейной жизни, а рождение ребенка стало ещё одной важной страницей их истории.

Екатерина Полтавская / © instagram.com/vova_ostapchuk

Анна Тринчер и Александр Волошин — донаты вместо подарков

Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official

Хотя на сегодняшний день эта пара официально разведена, их праздник вошёл в историю.

Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина состоялась уже после начала полномасштабного вторжения 24 сентября 2022 года, когда для многих украинцев вопрос личных праздников стал особенно деликатным.

Ещё до войны пара планировала более масштабное торжество. Однако после 24 февраля их отношение к свадьбе изменилось.

В конце концов Тринчер и Волошин официально поженились, но решили совместить личное событие с благотворительностью. Вместо традиционных поздравлений и подарков певица призвала желающих поддержать сбор средств в помощь украинской армии.

Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official

После свадьбы Анна сообщила, что средства, связанные с торжеством, были направлены на приобретение машин скорой помощи для оказания помощи раненым.

Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official

Их история стала одним из первых примеров того, как война изменила даже культуру празднования среди знаменитостей. Личное счастье больше не существовало в вакууме — для многих людей оно стало сосуществовать с постоянной потребностью помогать стране.

Впоследствии отношения Анны и Александра закончились, однако их свадьба навсегда осталась одним из самых обсуждаемых звездных браков первых лет Великой войны.

Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко — в пижамах в ЗАГСе и три дня свадебных торжеств

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Одна из самых свежих и обсуждаемых звездных свадеб состоялась у Натальи Денисенко. Актриса официально стала женой Юрия Ярошенко, а сама церемония стала ещё одним доказательством того, что современные украинские молодожёны всё чаще отказываются от традиционного сценария.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Для официальной церемонии Наталья не выбрала классическое белое свадебное платье. Вместо этого актриса появилась в шелковой пижаме, украшенной перьями. Образ она дополнила тапочками и букетом белых цветов. Её избранник также отказался от традиционного костюма.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, на одной росписи празднование не закончилось.

Свадьба пары растянулась на три дня. Один из них молодожены провели вместе с друзьями и близкими, а остальное время посвятили друг другу. За это время Денисенко сменила несколько образов — от классического свадебного платья до более неформального наряда для вечеринки.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

История Натальи Денисенко стала одним из примеров того, что война не обязательно означает отказ от личного праздника. Для актрисы этот день стал возможностью собрать рядом самых дорогих людей и хотя бы на некоторое время позволить себе прожить важное событие, не думая о том, что жизнь нужно откладывать на неопределенное будущее.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Олег Сенцов и Вероника Вельч — свадьба между фронтом и тремя днями отпуска

Олег Сенцов и Вероника Вельч

Одной из самых символичных историй бракосочетания во время полномасштабной войны стала свадьба Олега Сенцова и Вероники Вельч.

Украинский режиссёр, который после начала большой войны вступил в ряды ВСУ, женился на своей возлюбленной Веронике в 2022 году. Для этого Сенцов вернулся с фронта всего на несколько дней.

Молодожены зарегистрировали брак в Киеве. Жених был в военной форме, а Вероника выбрала традиционное вышитое платье. Свадьба получилась скромной и камерной, но именно из-за обстоятельств стала одной из самых ярких историй того года.

Олег Сенцов и Вероника Вельч

Для тысяч украинских семей война означает постоянную жизнь между встречами и расставаниями. Несколько дней вместе могут стать роскошью. Отпуск — единственной возможностью увидеть любимого человека. А свадьба — не началом беззаботного медового месяца, а короткой паузой перед очередным отправлением на войну.

Свадебные фотографии Сенцова в военной форме и его жены в вышиванке стали одним из символов того, как сегодня в Украине переплетаются личная жизнь и война. В них нет противопоставления. Есть любовь, которая существует рядом с войной. Есть люди, которые создают семьи, зная, что уже через несколько дней им придётся снова расстаться. И есть жизнь, которая продолжается даже в самые тяжёлые времена.

Олег Сенцов и Вероника Вельч с близкими / © Севгиль Мусаєва / Facebook

Свадьбы украинских знаменитостей последних лет могут быть совершенно разными. У этих историй разная эстетика, разный масштаб и разные обстоятельства. Но все они имеют кое-что общее.

Великая война научила украинцев особенно остро ощущать ценность времени. Планы могут измениться за одну ночь. Будущее не всегда можно предсказать. А возможность просто быть рядом с любимым человеком порой становится самым большим подарком.

Именно поэтому для многих пар свадьба сегодня — это гораздо больше, чем белое платье, праздничный декор или красивые фотографии. Это решение не откладывать любовь. Не ждать идеального момента. Не откладывать жизнь на мифическое «потом». А сказать «да» именно сейчас.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua вспомнила об украинских артистах, для которых шоу-бизнес стал семейным делом, и рассказывает, как сложились карьеры их детей. Узнайте, кто из украинских звездных потомков стал артистом.

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