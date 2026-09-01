Окупація, вишиванки та форма ЗСУ: якими були весілля Вітвіцької, Синельникова та інших під час війни

Соломія Вітвіцька та Олекса Ситайло, Євген Синельников та Наталія Кліпа, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © Колаж ТСН.ua

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Повномасштабна війна навчила українців жити у двох реальностях одночасно. Щодня країна переживає обстріли, втрати та тривогу за близьких, але водночас люди закохуються, народжують дітей і створюють сім’ї. Для когось весілля стало камерним розписом без гостей, для когось — вінчанням між військовою службою, а хтось наважився на велике святкування з десятками друзів.

Українські знаменитості також не стали винятком. Від нареченого у формі ЗСУ та весілля просто з фронту до триденної гулянки у столиці, етноцеремонії під дощем і таємного святкування у кедах. Редакція сайту ТСН.ua пригадує найгучніші шлюби українських зірок, які вони уклали під час великої війни.

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Соломія Вітвіцька та Олекса Ситайло — весілля у вишиванці та військовій формі

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Весілля телеведучої Соломії Вітвіцької та військовослужбовця Олекси Ситайла стало однією з найзворушливіших зіркових подій 2026 року.

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Новоспечене подружжя поділилося ніжними кадрами після церемонії. Для особливого дня Соломія обрала білу вишиту сукню. Її волосся було заплетене в косу та прикрашене яскравими стрічками, що нагадували традиційний український вінок.

Натомість Олекса постав перед камерою у військовому однострої.

Саме цей контраст весільних обручок, святкового образу нареченої та форми її чоловіка-військового став дуже символічним для української реальності. Сьогодні для багатьох пар війна є не абстрактним тлом, а безпосередньою частиною їхнього повсякденного життя.

Соломія Вітвіцька та Олекса Ситайло / © instagram.com/solomiyavitvitska

Особливого значення історії Соломії та Олекси додає і те, що подружжя невдовзі поділилося ще однією радісною новиною про майбутнє поповнення в родині.

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Їхнє весілля стало історією не про пишність чи розкіш, а про близькість двох людей, які вирішили створити сім’ю в країні, де тисячі родин щодня живуть у розлуці через війну.

Соломія Вітвіцька та Олекса Ситайло / © instagram.com/solomiyavitvitska

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська — етновесілля під дощем, спідниця та крокси

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська / © instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко ніколи не боявся ламати стереотипи — і його весілля з Катериною Воскресенською не стало винятком.

Пара відсвяткувала одруження у Києві, обравши для церемонії ботанічний сад імені академіка Фоміна. Весілля вирішили зробити камерним, але водночас наповненим українськими традиціями та особливими символами.

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська / © instagram.com/klopotenko

Погода того дня не була прихильною до молодят — Київ накрила злива. Проте дощ не зіпсував святкування. Навпаки, мокра трава, калюжі та краплі на весільному вбранні стали частиною атмосфери, яку молодята згодом запам’ятають назавжди.

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Окрему увагу привернув образ самого нареченого.

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська / © instagram.com/klopotenko

Клопотенко відмовився від класичного чоловічого костюма та обрав кремову сорочку з українськими мотивами, лляну спідницю та крокси. Його дружина з’явилася у стриманій світлій сукні з довгим вельоном.

Втім, головним акцентом весілля стали не модні образи, а українські традиції. Пара інтегрувала у святкування звичаї регіонів, із яких походять їхні родини, поєднавши Київщину, Черкащину, Херсонщину та Полтавщину.

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська / © instagram.com/klopotenko

Весілля Клопотенка та Воскресенської стало яскравим прикладом ще однієї тенденції останніх років. Під час великої війни українці дедалі активніше звертаються до власної культури, традицій та символів. Водночас вони не прагнуть відтворювати минуле буквально, а дозволяють собі переосмислювати його по-сучасному.

Саме тому на одному весіллі могли органічно поєднатися старовинні обряди, дощ у ботанічному саду, лляна спідниця та крокси.

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська / © instagram.com/klopotenko

Євген Синельников та Наталія Кліпа — весілля у Бучі, де вони пережили окупацію

Євген Синельников та Наталія Кліпа / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Особливе місце серед історій про весілля українських знаменитостей під час великої війни займає історія Євгена Синельникова та його коханої Наталії Кліпи.

Режисер, мандрівник та колишній ведучий «Орла та Решки» одружився з Наталією 12 серпня 2022 року. Для святкування пара обрала Бучу — місто, яке має для них дуже особисте значення.

Євген Синельников та Наталія Кліпа / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Саме там на початку повномасштабного вторгнення Синельников разом із близькими переживав російську окупацію. Протягом двох тижнів вони ховалися у підвалі будинку, рятуючись від обстрілів.

Євген Синельников та Наталія Кліпа / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Тому рішення провести весілля саме в цьому місці набуло особливого символізму.

Будинок, який колись асоціювався зі страхом, небезпекою та спробами вижити, цього разу став місцем зовсім іншої події — святкування кохання та нового етапу життя. Для пари це було не просто весілля. Це було своєрідне повернення до місця, яке пережило разом із ними найстрашніші моменти початку великої війни. І водночас — можливість створити тут уже інші спогади.

Євген Синельников та Наталія Кліпа / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Історія Синельникова та Кліпи особливо промовисто показує, наскільки за роки повномасштабної війни змінилося саме сприйняття українцями слова «дім». Для когось це місце, яке довелося залишити. Для когось — простір, де переховувалися від обстрілів. А для цієї пари Буча стала містом, де поруч із травматичними спогадами з’явився новий щасливий розділ їхнього життя.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін — таємне весілля, кастомна фата та відмова від класичних правил

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/thecoat_official

Весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна стало одним із найбільш обговорюваних у українському шоубізнесі 2023 року.

Пара вирішила не влаштовувати публічного святкування та деякий час приховувала факт одруження. Лише згодом закохані поділилися весільними фотографіями та розповіли про свою особливу церемонію.

Для Дорофєєвої важливим був не масштаб події, а сама атмосфера. Співачка неодноразово наголошувала, що церемонія стала для неї найважливішою частиною весілля — моментом, у якому були зосереджені емоції, почуття та близькість.

Окремою темою для обговорення став весільний образ артистки.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/thecoat_official

Надя обрала сукню кольору слонової кістки та нестандартну фату, створену командою популярної дизайнерки. У фаті поєднали різні фактури та тканини, а також вишили ініціали молодят.

Міша Кацурін також не прагнув відповідати традиційному образу нареченого. Замість класичного весільного костюма він обрав вільні штани, сорочку, піджак, кеди та кепку.

Їхнє весілля стало символом ще однієї зміни у сучасному уявленні про шлюб. Наречений і наречена дедалі рідше намагаються виглядати так, як «належить» на весіллі. Замість цього вони прагнуть залишатися собою навіть у день, який традиційно вважається одним із найбільш формалізованих у житті.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат — весілля після 18 років разом

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат

Телеведуча Валентина Хамайко та бізнесмен і військовослужбовець Андрій Оністрат вирішили офіційно оформити свої стосунки через 18 років спільного життя.

Пара побралася влітку 2024 року. До цього вони роками жили разом, виховували дітей і проходили через різні етапи сімейного життя. Тож для них весілля не було початком історії — навпаки, воно стало своєрідним символічним продовженням уже великого спільного шляху.

Особливого значення їхньому шлюбу додавала війна. Андрій Оністрат після початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Тому родина, як і тисячі українських сімей, опинилася в реальності, де кохана людина може надовго залишатися на службі, а кожна зустріч набуває особливої цінності.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / © instagram.com/valentinakhamaiko

Їхня історія вкотре доводить, що весілля під час війни не обов’язково має бути традиційним початком спільного життя. Іноді це — рішення нарешті поставити офіційну крапку в історії, яка триває вже майже два десятиліття. 18 років разом, діти, спільний побут, випробування та війна — і лише після всього цього Валентина та Андрій стали подружжям. Саме тому їхнє весілля можна назвати одним із найсимволічніших серед зіркових шлюбів останніх років — воно нагадує, що для кохання не існує правильного дедлайну.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат з родиною

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська — ще одне зіркове весілля під час війни

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / © instagram.com/vova_ostapchuk

Серед українських знаменитостей, які створили сім’ю вже після початку повномасштабного вторгнення, — ведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина Полтавська.

Пара тривалий час не поспішала виносити всі подробиці особистого життя на публіку. Водночас їхні стосунки постійно перебували в центрі уваги. Згодом стало відомо про офіційний шлюб пари.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / © instagram.com/vova_ostapchuk

Для Остапчука це вже не перший шлюб, тоді як його стосунки з Катериною стали новим етапом особистого життя ведучого. Пара згодом відкрито ділилася окремими моментами сімейного життя, а народження дитини стало ще однією важливою сторінкою їхньої історії.

Катерина Полтавська / © instagram.com/vova_ostapchuk

Анна Трінчер та Олександр Волошин — донати замість подарунків

Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official

Хоч пара на сьогоднішній день офіційно розлучена, та їхнє свято увійшло в історію.

Весілля Анни Трінчер та Олександра Волошина відбулося вже після початку повномасштабного вторгнення 24 вересня 2022 року, коли для багатьох українців питання особистих свят стало особливо чутливим.

Пара ще до великої війни планувала масштабніше святкування. Однак після 24 лютого їхнє ставлення до весілля змінилося.

Зрештою Трінчер та Волошин офіційно одружилися, але вирішили поєднати особисту подію з благодійністю. Замість традиційних привітань і подарунків співачка закликала охочих підтримати збір на допомогу українській армії.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official

Після весілля Анна повідомляла, що кошти, пов’язані зі святом, спрямували на придбання автомобілів швидкої допомоги для потреб, пов’язаних із порятунком поранених.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official

Їхня історія стала одним із перших прикладів того, як війна змінила навіть культуру святкування серед знаменитостей. Особисте щастя більше не існувало у вакуумі — для багатьох людей воно почало співіснувати з постійною потребою допомагати країні.

Згодом стосунки Анни та Олександра завершилися, однак їхнє весілля назавжди залишилося одним із найбільш обговорюваних зіркових шлюбів перших років великої війни.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко — піжами в РАЦСі та три дні весільного святкування

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Одне з найсвіжіших і найобговорюваніших зіркових весіль відбулося у Наталки Денисенко. Акторка офіційно стала дружиною Юрія Ярошенка, а сама церемонія стала ще одним доказом того, що сучасні українські наречені дедалі частіше відмовляються від традиційного сценарію.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Для офіційного розпису Наталка не обрала класичну білу весільну сукню. Натомість акторка з’явилася у шовковій піжамі, оздобленій пір’ям. Образ вона доповнила капцями та букетом білих квітів. Її обранець також відмовився від традиційного костюма.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Втім, на одному розписі святкування не завершилося.

Весілля пари розтягнулося на три дні. Один із них молодята провели разом із друзями та близькими, а решту часу присвятили одне одному. За цей час Денисенко змінила кілька образів — від класичної весільної сукні до більш неформального вбрання для вечірки.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Історія Наталки Денисенко стала одним із прикладів того, як війна не обов’язково означає відмову від особистого свята. Для акторки цей день став можливістю зібрати поруч найдорожчих людей і хоча б на певний час дозволити собі прожити важливу подію без думок про те, що життя потрібно відкладати на невизначене майбутнє.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Олег Сенцов та Вероніка Вельч — весілля між фронтом і трьома днями відпустки

Олег Сенцов та Вероніка Вельч

Однією з найбільш символічних історій одруження під час повномасштабної війни стало весілля Олега Сенцова та Вероніки Вельч.

Український режисер, який після початку великої війни долучився до лав ЗСУ, одружився з коханою Веронікою 2022 року. Для цього Сенцов повернувся з фронту лише на кілька днів.

Молодята розписалися у Києві. Наречений був у військовій формі, а Вероніка обрала традиційну вишиту сукню. Весілля вийшло скромним і камерним, але саме через обставини стало однією з найсильніших історій того року.

Олег Сенцов та Вероніка Вельч

Для тисяч українських сімей війна означає постійне життя між зустрічами та прощаннями. Кілька днів разом можуть стати розкішшю. Відпустка — єдиною можливістю побачити кохану людину. А весілля — не початком безтурботного медового місяця, а короткою паузою перед черговою дорогою на війну.

Весільні фотографії Сенцова у військовій формі та його дружини у вишиванці стали одним із символів того, як сьогодні в Україні переплітаються особисте життя та війна. У них немає протиставлення. Є кохання, яке існує поруч із війною. Є люди, які створюють сім’ї, знаючи, що вже за кілька днів їм доведеться знову розлучитися. І є життя, яке продовжується навіть у найважчі часи.

Олег Сенцов та Вероніка Вельч з близькими / © Севгіль Мусаєва / Facebook

Весілля українських знаменитостей останніх років можуть бути абсолютно різними. У цих історій різна естетика, різний масштаб і різні обставини. Але всі вони мають дещо спільне.

Велика війна навчила українців особливо гостро відчувати цінність часу. Плани можуть змінитися за одну ніч. Майбутнє не завжди можна спрогнозувати. А можливість просто бути поруч із коханою людиною іноді стає найбільшим подарунком.

Саме тому для багатьох пар весілля сьогодні — це значно більше, ніж біла сукня, святковий декор чи красиві фотографії. Це рішення не відкладати кохання. Не чекати ідеального моменту. Не переносити життя на міфічне «після». А сказати «так» саме зараз.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua пригадала українських артистів, для яких шоубізнес став родинною справою, та розповідає, як склалися кар’єри їхніх дітей. Дізнайтеся, хто з українських зіркових нащадків став артистом.

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