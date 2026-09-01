Астрологиня назвала знаки зодіаку, які дозволяють собі уїдливі коментарі щодо зовнішності інших людей

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Їх неприйнятність, насамперед, полягає у відсутності конструктивності таких зауважень: навіщо дорікати людині за те, що вона в більшості випадків не в змозі виправити?

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які дозволяють собі уїдливі коментарі щодо зовнішності інших людей.

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Діва

Діви часто дозволяють собі злі зауваження щодо зовнішності інших, не вважаючи це чимось неприпустимим — навпаки, вони впевнені, що роблять співрозмовнику добру послугу. Те, що таким чином вони завдають йому образи — іноді дуже серйозної — представникам цього знака навіть на думку не спадає.

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Скорпіон

Скорпіони, треба віддати їм належне, нікому не завдають болю просто так — заради власного задоволення. Як правило, вони таким чином захищаються, відповідаючи на чужі недоброзичливі слова, але в такому разі можуть вдарити в найболючіше місце — кривдники запам’ятовують це надовго.

Стрілець

Стрільці роблять уїдливі зауваження щодо зовнішності інших… з благими намірами. Побачивши, що в рисах обличчя чи фігурі співрозмовника бракує гармонії, вони, зовсім не думаючи про наслідки, можуть вказати йому на це і серйозно образити, хоча часто щиро не розуміють, як це їм у результаті вдалося.

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