ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які дозволяють собі уїдливі коментарі щодо зовнішності інших людей

Критичні зауваження щодо зовнішності інших людей, як правило, є ознакою надзвичайної токсичності того, хто їх висловлює.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Їх неприйнятність, насамперед, полягає у відсутності конструктивності таких зауважень: навіщо дорікати людині за те, що вона в більшості випадків не в змозі виправити?

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які дозволяють собі уїдливі коментарі щодо зовнішності інших людей.

Діва

Діви часто дозволяють собі злі зауваження щодо зовнішності інших, не вважаючи це чимось неприпустимим — навпаки, вони впевнені, що роблять співрозмовнику добру послугу. Те, що таким чином вони завдають йому образи — іноді дуже серйозної — представникам цього знака навіть на думку не спадає.

Скорпіон

Скорпіони, треба віддати їм належне, нікому не завдають болю просто так — заради власного задоволення. Як правило, вони таким чином захищаються, відповідаючи на чужі недоброзичливі слова, але в такому разі можуть вдарити в найболючіше місце — кривдники запам’ятовують це надовго.

Стрілець

Стрільці роблять уїдливі зауваження щодо зовнішності інших… з благими намірами. Побачивши, що в рисах обличчя чи фігурі співрозмовника бракує гармонії, вони, зовсім не думаючи про наслідки, можуть вказати йому на це і серйозно образити, хоча часто щиро не розуміють, як це їм у результаті вдалося.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie