Всі «Шахеди» масово летять на Київ одним маршрутом: Флеш розкрив дивну деталь біля кордону з Білоруссю (мапа)

«Шахед» / © Сергій Флеш

Реклама

Усі реактивні «Шахеди» Росії, які атакують Київ останніми днями, летять по одному і тому ж маршруту, а саме вздовж кордону із Білоруссю. Найімовірніше, вони використовують білоруські мобільні мережі.

Таку теорію озвучив радник президента України з технологічних питань Сергій (Флеш) Бескрестнов та опублікував мапу маршруту дронів.

Реклама

«У мене висновок лише один — вони максимально довго тримаються біля кордону з Білоруссю. Але навіщо? Може, це радіозв’язок через пункти управління МЕШ у Білорусі? Але пункти зв’язку працюють набагато далі, ніж до кордону. Що ще? Я зупинився на тому, що LTE-модеми на „Шахедах“ за такого маршруту польоту працюють із базовими станціями мобільного зв’язку Білорусі», — йдеться у його дописі.

Реклама

Іншими словами, дивний маршрут «Шахедів» уздовж білоруського кордону може пояснюватися необхідністю залишатися в зоні дії певної комунікаційної інфраструктури. За однією з версій, LTE-модеми дронів можуть підключатися до базових станцій мобільного зв’язку Білорусі, що потенційно дозволяє підтримувати зв’язок і передавати дані під час польоту.

Додамо, що українська сторона раніше повідомляла про роботу в Білорусі ретрансляторів, які могли забезпечувати росіянам зв’язок із повітряними цілями. Однак, чи зараз вони працюють — офіційно невідомо.

Як російські дрони «Шахед» летять атакувати Київ / © Сергій Флеш

Ретранслятори у Білорусі — що відомо

Нагадаємо, у червні цього року Президент України Володимир Зеленський публічно закликав Білорусь вимкнути ретранслятори, які допомагали РФ атакувати Україну. Тоді президент підкреслив, що Київ уже неодноразово передавав Мінську відповідні сигнали через закриті канали комунікації.

У відповідь самопроголошений президент Білорусі Лукашенко зухвало сказав, що ретранслятори начебто вимкнені від початку повномасштабного вторгнення. Втім, після публічної заяви Зеленського повітряні цілі РФ перестали літати біля кордону із Білоруссю.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів