Фролова, Мозгова та Глінська: хто з українських зірок народив після 40 і як минули їхні вагітності

Василіса Фролова, Олена Мозгова та Ліза Глінська / © Колаж ТСН.ua

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Існує стереотип, що народжувати краще у молодому віці. Проте українські знаменитості власним прикладом доводять, що роки не є завадою вагітності.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які народили після 40 років. Для когось із них пізнє материнство було свідомим вибором, а деякі ж тривалий час не могли завагітніти, але омріяне поповнення в родині сталося.

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Василіса Фролова — 43 роки

Ведуча народила первістка в 43 роки. Знаменитість стала мамою сина Родіона 7 березня 2021 року. Василіса Фролова намагалась завагітніти й раніше, але їй цього не вдавалось. Ведуча обстежувалась у різних лікарів, але результату не було. Однак випадковий інтимний зв’язок з продюсером Дмитром Котеленцем кардинально змінив її життя. Після першого сексу знаменитість завагітніла. Врешті, пара одружилась, живе зараз у Дубаї та виховує сина.

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Василіса Фролова з сином / © instagram.com/vasyafrolova

Вікторія Білан — 47 років

Акторка народила сина Ярему в 47 років. Батько хлопчика — актор Володимир Ращук. Пара хотіла стати батьками, але тривалий час це не вдавалось. Вікторія Білан пройшла шість спроб ЕКЗ і лише остання виявилась успішною. Щоправда, насолоджуватися батьківством разом із чоловіком акторка не змогла. Подружжя розлучилась зі скандалом, оскільки Володимир Ращук почав стосунки з іншою. Варто також зазначити, що син Ярема є другою дитиною акторки. У 26 років вона народила доньку Катерину.

Вікторія Білан із сином / © instagram.com/vikki.bilan

Ліза Глінська — 41 рік

Кулінарна блогерка народила двійню в 41 рік. Вагітність для Лізи Глінською не була легкою. Вона пережила дві сильні кровотечі, на пізніх термінах розвинулась прееклампсія, тіло знаменитості набрякало. Врешті, їй зробили екстрений кесарів розтин. Так на світ з’явились Соломія та Поліна. А взагалі, Ліза Глінська тривалий час не наважувалась на материнство, оскільки у 23 роки пережила трагедію — через недбалість та помилку лікарів її дитина народилась мертвою.

Ліза Глінська з доньками / © instagram.com/lizaglinskaya

Інна Шевченко — 47 років

Ведуча народила первістка в 47 років. Син знаменитості, якого вона назвала Матісом, з’явився на світ у Франції. Батько хлопчика — чоловік-француз Інни Шевченко Лоран Жаві. До слова, ведуча завагітніла з третьої спроби ЕКЗ. Знаменитість народила за допомогою кесаревого розтину.

Інна Шевченко з чоловіком та сином / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Лавіка — 40 років

Співачка вперше стала мамою в 40 років. Як раніше зізнавалась артистка, пізнє материнство — це її свідомий вибір, оскільки спочатку вона вкладала сили в саморозвиток. Лише в 40 років Лавіка відчула, що вже є зрілою та готовою до материнства. Вагітність знаменитості минула добре. Артистка вела доволі активний спосіб життя. Врешті, 28 грудня 2025 року Лавіка народила сина.

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Лавіка з сином / © instagram.com/lavika

Олена Мозгова — 41 рік

Продюсерка народила доньку Соломію в 41 рік. Це спільна дитина знаменитості та її чоловіка, співака Девіда Аксельрода. Свою вагітність та стан Олена Мозгова ретельно приховувала. Від попередніх стосунків знаменитість виховує доньок Зою та Євгенію, яких вона народила у 19 та 24 роки.

Олена Мозгова з донькою Соломією / © facebook.com/olenamozgova1

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про найміцніші зіркові пари. Наприклад, співак Павло Зібров вже 32 роки в шлюбі, а актор Євген Кошовий — 19.

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