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Четверта ніч безперервних атак по Києву - деталі від Кличка
Росія продовжила тероризувати Київ. У столиці було чутно вибухи.
У ніч проти неділі, 30 серпня, РФ масовано атакувала Київ безпілотниками. Влучання зафіксовано у Голосіївському районі.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«У Голосіївському районі влучання в двоповерхову нежитлову будівлю. Внаслідок падіння уламків, палає покрівля нежитлової будівлі. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.
Нагадаємо, росіяни вже четверту ніч поспіль тероризують Київ. Уночі влаштували дронову атаку.
За інформацією надзвичайників, наслідки російських атак зафіксовано у чотирьох районах:
в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу на площі 80 кв. м ліквідовано. Трьох постраждалих передали медикам
у Подільському районі зафіксовано влучання у нежитлову споруду. Гасіння пожежі триває
у Голосіївському районі виникло загоряння в адмінбудівлі. Пожежу ліквідовано
у Деснянському районі на відкритій території загорілася трава на площі 2 га. Ліквідація триває