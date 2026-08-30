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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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247
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Четверта ніч безперервних атак по Києву - деталі від Кличка

Росія продовжила тероризувати Київ. У столиці було чутно вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Києві неспокійно

У Києві неспокійно / © instagram.com/libkos

У ніч проти неділі, 30 серпня, РФ масовано атакувала Київ безпілотниками. Влучання зафіксовано у Голосіївському районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Голосіївському районі влучання в двоповерхову нежитлову будівлю. Внаслідок падіння уламків, палає покрівля нежитлової будівлі. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.

Нагадаємо, росіяни вже четверту ніч поспіль тероризують Київ. Уночі влаштували дронову атаку.

За інформацією надзвичайників, наслідки російських атак зафіксовано у чотирьох районах:

  • в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу на площі 80 кв. м ліквідовано. Трьох постраждалих передали медикам

  • у Подільському районі зафіксовано влучання у нежитлову споруду. Гасіння пожежі триває

  • у Голосіївському районі виникло загоряння в адмінбудівлі. Пожежу ліквідовано

  • у Деснянському районі на відкритій території загорілася трава на площі 2 га. Ліквідація триває

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