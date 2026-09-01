Чеснок прилежит к весне: где и как правильно хранить овощи

Чеснок. / © pexels.com

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Чеснок — один из любимых овощей украинцев: его выращивают чуть ли не на каждом огороде и используют во множестве домашних блюд и заготовок. В конце августа — начале сентября наступают последние сроки для его сбора, так что если еще не выкопали чеснок, стоит поспешить.

Как правильно хранить чеснок после уборки урожая, читайте в материале ТСН.ua.

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Важно помнить, что на длительность хранения чеснока влияет не только способ хранения, но и правильная подготовка. Прежде всего — его нужно хорошо просушить. Для этого разложите луковицы тонким слоем в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. Главное — оставляйте под прямыми солнечными лучами, ведь они могут повредить внешнюю оболочку.

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Сушка длится до двух до четырех, но в дождливую и влажную погоду может длиться дольше. Чеснок готов к хранению, когда шейка становится тонкой и сухой, корешки — ломкими, а верхняя кожура — сухой.

Как правильно хранить чеснок

Чтобы чеснок как можно дольше оставался сухим, жестким и не прорастал, нужно важно создать правильные условия для хранения: обеспечить необходимую температуру, влажность и освещение.

Для продолжительного хранения чеснока требуется прохладное, сухое и темное место с хорошей циркуляцией воздуха. Чрезмерная влажность создает благоприятные условия для плесени и гнили, особенно сухой воздух может приводить к потере влаги и сморщению.

Свет также нежелателен, потому что может стимулировать прорастание. Поэтому чеснок лучше держать в темном месте.

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В частном доме лучше всего подойдут прохладный подвал, сухой амбар или другое помещение без резких перепадов температуры.

В квартире выбирайте прохладное, сухое и темное место подальше от батарей. Это может быть сухой амбар, застекленный балкон при соответствующей температуре или нижняя полка шкафа в прохладной комнате.

Для хранения подойдут:

сетчатые мешочки,

бумажные пакеты с отверстиями,

картонные коробки с вентиляцией,

плетеные корзины.

Не стоит держать чеснок в полиэтиленовом пакете — из-за накопления влаги он может быстро заплесневеть и сгнить.

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Напомним, повара раскрыли простой трюк, помогающий сохранить чеснок свежим 3–5 месяцев.

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