Звезды "Пиратов Карибского моря" тогда и сейчас: как за 23 года изменились Джек Воробей, Уилл Тернер и другие

Герои фильма "Пираты Карибского моря"

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Конец лета уже не за горами. Однако еще есть время погрузиться в жаркую атмосферу, и помочь в этом могут приключения пирата Джека Воробья и его «Черной жемчужины» водами Карибского моря.

Именно так, речь идет о легендарном фильме «Пираты Карибского моря». Первая часть ленты, которая стала мировым хитом и основой для кинофраншизы, вышла на экраны в далеком 2003 году. Режиссером картины стал Гор Вербински, и он очень сильно рисковал. Дело в том, что пиратская тема в то время не была востребована в Голливуде. Однако этот риск окупился. С тех пор сняли и не одну часть «Пиратов Карибского моря», телеканалы ежегодно повторно транслируют серию фильмов, а Джек Воробей стал любимцем миллионов.

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Редакция сайта ТСН.ua решила вспомнить исполнителей главных ролей первой части фильма. Предлагаем посмотреть, как актеры изменились за 23 года, что происходило в их жизни и как сложились судьбы знаменитостей после выхода картины.

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Джонни Депп (Джек Воробей)

Главная роль в фильме досталась голливудскому актеру Джонни Деппу. На момент съемок артисту было 39 лет. Создатели не прогадали с выбором актера, поскольку он смог непревзойденно воплотить образ пирата и придать свой особый шарм.

Джек Воробей, которого в «Пиратах Карибского моря» сыграл Джонни Депп / © скриншот с видео

На момент съемок Джонни Депп не был ноунеймом. Звезда Голливуда уже снялась в ряде популярных фильмов, принесших ему мировую славу. Это и «Эдвард Руки-ножницы», и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и «Сонная лощина» и многие другие. Конечно, «Пираты Карибского моря» лишь умножили славу Джонни Деппа.

Джонни Депп / © Associated Press

С тех пор звезда Голливуда успел сняться во многих культовых фильмах. В творчестве артиста есть такие ленты, как «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд», «Алиса в Стране Чудес», «Турист», «Мачо и ботан», «Убийство в „Восточном экспрессе“» и многие другие.

Джонни Депп / © Associated Press

Что интересно, Джонни Депп развивает не только актерскую карьеру, но и музыкальную. В частности, в 2015 году артист создал группу Hollywood Vampires, с которой гастролирует.

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Hollywood Vampires / © Associated Press

Не менее насыщенна и личная жизнь Джонни Деппа. Во время съемок в «Пиратах Карибского моря» актер находился в отношениях с моделью Ванессой Паради, которая родила ему двоих детей — Лили-Роуз и Джона Кристофера. В 2012 году пара разошлась, а позже звезда Голливуда рассекретил отношения с актрисой Эмбер Херд.

Джонни Депп и Ванесса Паради / © Associated Press

Парочка поженилась в 2015 году. Однако семейное счастье не длилось долго. Уже через год стало известно об их разводе, который обернулся громким скандалом и судами. Актриса обвиняла Деппа в систематическом домашнем насилии и называла его зависимым. Актер все это отрицал. В конце концов, только в 2022 году Джонни Депп полностью выиграл суд в США и очистил свое имя.

Эмбер Херд и Джонни Депп / © Associated Press

Сейчас актеру 63 года. На фоне скандала с Эмбер Херд его бойкотировали киностудии. Однако сейчас он постепенно возвращается в Голливуд и снова снимается в фильмах.

Джонни Депп / © Associated Press

Орландо Блум (Уильям Тернер)

На момент съемок «Пиратов Карибского моря» британскому актеру Орландо Блуму, который сыграл Уильяма Тернера, было 26 лет. На съемочную площадку артист уже пришел знаменитостью, поскольку получил мировую славу благодаря трилогии «Властелин колец».

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Уильям Тернер, которого в «Пиратах Карибского моря» сыграл Орландо Блум / © скриншот с видео

Конечно, «Пираты Карибского моря» лишь умножили славу звезды Голливуда. В частности, он успел сняться в таких популярных картинах, как «Хоббит», «Троя», «Царство небесное», «Элизабеттаун» и другие.

Орландо Блум / © Associated Press

Личная жизнь Орландо Блума достаточно насыщена. Актера подозревали во многих романах. Хотя сетями брака он себя связывал дважды. Первой женой артиста стала модель Миранда Керр, которая родила ему сына Флинна.

Миранда Керр и Орландо Блум / © Associated Press

Второй женой Орландо Блума стала певица Кэтти Перри. У пары есть общая дочь Дейзи. В 2025 году звезды разорвали отношения.

Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

Сейчас Орландо Блуму 49 лет. Он периодически снимается в фильмах, а также налаживает личную жизнь. В частности, актера подозревают в романе с моделью Луизой Лемель.

Орландо Блум / © Associated Press

Кстати, во время полномасштабной войны звезда Голливуда не остается в стороне Украины. В 2016 году актер побывал на востоке страны и в Киеве как посол ЮНИСЕФ. Уже во время полномасштабного российского вторжения артист встречался с украинцем в Молдове, которые вынужденно покинули свои дома. В марте 2023 Орландо Блум побывал в Киеве, где посетил детей в детском центре и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Орландо Блум / © Associated Press

Кира Найтли (Элизабет Суонн)

Английская актриса Кира Найтли воплотила на экранах роль Элизабет Суонн. На момент съемок артистка была совсем юной, ей было 17 лет.

Элизабет Суонн, которую в «Пиратах Карибского моря» сыграла Кира Найтли / © скриншот с видео

Тем не менее, до «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли успела засветиться в кинофраншизе «Звездные войны». В общем, актриса снялась в таких популярных картинах, как «Гордость и предубеждение», «Искушение», «Игра в имитацию», «Реальная любовь» и многие другие.

Кира Найтли / © Associated Press

У актрисы было несколько громких романов. В частности, она находилась в отношениях с актерами Джейми Дорнаном и Рупертом Фрэндом. В 2011 году артистка начала встречаться с музыкантом Джеймсом Райтоном, за которого в конце концов и вышла замуж. Пара воспитывает двух дочерей — Эдди и Делайл.

Кира Найтли с мужем / © Associated Press

Сейчас Кире Найтли 41 год. Она продолжает развивать успешную карьеру в Голливуде.

Кира Найтли / © Associated Press

Джеффри Раш (капитан Гектор Барбосса)

Австралийский актер Джеффри Раш сыграл в «Пиратах Карибского моря» харизматичного капитана Гектора Барбосса. На момент съемок фильма артисту был 51 год.

Капитан Гектор Барбосса, которого в «Пиратах Карибского моря» сыграл Джеффри Раш / © скриншот с видео

До «Пиратов Карибского моря» актер получил всемирное признание благодаря ленте «Блеск», которая принесла ему премию «Оскар». Знаменитость также играл в таких известных фильмах, как «Король говорит!», «Влюбленный Шекспир», «Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Гений» и другие.

Джеффри Раш / © Associated Press

О личной жизни актера мало известно. Однако некоторые подробности все же удается узнать. В частности, знаменитость состоит в браке с актрисой Джейн Менелос, с которой воспитывает сына и дочь.

Джейн Менелос и Джеффри Раш / © Associated Press

Сейчас актеру 75 лет. Джеффри Раш и дальше снимается в фильмах, хоть и появляется на экранах не так часто.

Джеффри Раш / © Associated Press

Джонатан Прайс (губернатор Везерби Суонн)

Валлийский актер Джонатан Прайс сыграл роль губернатора Везерби Суонна, когда ему было 55 лет.

Губернатор Везерби Суонн, которого в «Пиратах Карибского моря» сыграл Джонатан Прайс / © скриншот с видео

Не только «Пираты Карибского моря» принесли артисту мировую славу. Знаменитость играл в таких картинах, как «Бразилия», «Игра престолов», «Два Папы», «Корона», «Завтра не умрет никогда» и других.

Джонатан Прайс / © Associated Press

Долгое время в личной жизни Джонатана Прайса была стабильность. Он более 50 лет прожил в браке с актрисой Кейт Фахи. Однако в 2015-м пара развелась. У бывших супругов есть трое общих детей.

Кейт Фахи и Джонатан Прайс / © Associated Press

Сейчас Джонатану Прайсу 79 лет. Он продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Джонатан Прайс / © Associated Press

Джек Девенпорт (Джеймс Норрингтон)

В «Пиратах Карибского моря» также снимался британский актер Джек Девенпорт. Артист воплотил на экранах роль Джеймаса Норрингтона. На момент съемок ему было 29 лет.

Джеймс Норрингтон, которого в «Пиратах Карибского моря» сыграл Джек Девенпорт / © скриншот с видео

Именно «Пираты Карибского моря» принесли Джеку Девенпорту мировую славу. Актер также снимался в таких популярных фильмах, как «Kingsman: Секретная служба», «Рок-волна», «Почему женщины убивают» и других, однако такого успеха достичь уже не смог.

Джек Девенпорт / © Associated Press

Сейчас артисту 53 года. Он состоит в браке с актрисой Мишель Гомес, с которой воспитывает сына.

Джек Девенпорт с женой / © Associated Press

Кевин Макнелли (Джошеми Гиббс)

Английский актер Кевин Макнелли сыграл в «Пиратах Карибского моря» роль Джошема Гиббса. На момент съемок фильма звезде было 56 лет.

Джошем Гиббс, которого в «Пиратах Карибского моря» сыграл Кевин Макнелли / © скриншот с видео

Роль пирата стала в карьере актера самой известной. Хотя знаменитость также снималась в таких фильмах, как «Сенсация», «Операция „Валькирия“», «Легенда», «Я, Клавдий» и другие.

Кевин Макнелли / © Associated Press

Сейчас Кевину Макнелли 70 лет. В фильмах он снимается редко. Вместо этого актер наслаждается семейной жизнью с актрисой Филлис Логан. У пары есть общий сын. Также артист воспитывает дочь от прежних отношений.

Жена Кевина Макнелли Филлис Логан / © Associated Press

Ли Аренберг (Пинтел)

Американский актер Ли Аренберг сыграл в фильме харизматичного пирата Пинтела. На момент съемок ему было 40 лет.

Ли Аренберг в роле пирата Пинтела / © скриншот с видео

Наибольшую популярность артисту принесла роль именно в «Пиратах Карибского моря». Еще одной его весомой работой была в сериале «Однажды в сказке». Довольно часто Ли Аренберг появлялся в эпизодических ролях таких картин, как «Друзья», «Сайнфелд», «Скорая помощь», «Клиника» и другие.

Ли Аренберг / © Associated Press

Сейчас Ли Аренбергу 62 года. Он достаточно редко появляется на экранах. Свою личную жизнь актер скрывает от публики. Однако известно, что с 2007 года он состоит в браке Кейти Миган, которая родила ему сына.

Ли Аренберг / © Associated Press

Маккензи Крук (Раджетти)

Английский актер Маккензи Крук тоже сыграл харизматичного пирата Раджетти, у которого постоянно выпадал глаз. Когда снимали первую часть фильма, знаменитости был всего 31 год.

Маккензи Крук в роли пирата Раджетти / © скриншот с видео

Кроме «Пиратов Карибского моря», Маккензи Крук играл ряд других ярких ролей. Он снялся в таких лентах, как «Офис», «Соискатели», «Игра престолов», «Британия», «Почти человек» и многие другие.

Маккензи Крюк / © Associated Press

Сейчас Маккензи Круку 54 года. Он проживает в Лондоне и развивает актерскую карьеру. С 2001 года артист проживает в браке с Линдси Крук. У пары есть двое детей — сын Джуд и дочь Скаут.

Маккензи Крюк / © Associated Press

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как выглядели украинские знаменитости в начале карьеры. Предлагаем посмотреть, какими были артисты София Ротару, Андрей Данилко и другие молодые.

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