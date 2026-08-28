Сильвестр Сталлоне восхитил фото с дочерью-красавицей от Дженнифер Флавин и поздравил ее с 30-летием

Дженнифер Флавин и Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

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Популярный американский актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне поделился редкими фото с самой старшей дочерью от жены, модели Дженнифер Флавин.

Серию фотографий с Софией артист опубликовал в Instagram. Кадры были как архивными, так и свежими. Сильвестр Сталлоне показал дочь и совсем маленькой, и подростком, и юной девушкой, и красивой женщиной. Можно увидеть, как София взрослела и с годами менялась.

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Сильвестр Сталлоне с дочерью Софией / © instagram.com/officialslystallone

Как оказалось, звезда Голливуда опубликовал фото с дочерью не просто так. Дело в том, что девушка 27 августа отметила день рождения. Дочери Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин исполнилось уже 30 лет. Актер чувственно поздравил ее с праздником.

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Сильвестр Сталлоне с дочерью Софией / © instagram.com/officialslystallone

«30 лет гордости за тебя. С днем рождения, моя удивительная дочь София! Мы всегда любим тебя», — обратился к дочери голливудский актер.

Сильвестр Сталлоне с дочерью Софией / © instagram.com/officialslystallone

София уже отреагировала на поздравления от отца. Дочь Сильвестра Сталлоне отметила, что очень его любит: «Люблю тебя, папа».

Сильвестр Сталлоне с дочерью Софией / © instagram.com/officialslystallone

Отметим, Сильвестр Сталлоне с 1997 года состоит в браке с Дженнифер Флавин. Супруги воспитывают трех дочерей — Софию, Систин и Скарлетт. У актера от бывшей жены есть сын Серджио. Также артист воспитывал сына Сейджа, но, к сожалению, в 2012 году произошла трагедия — он умер в возрасте 36 лет из-за сердечного приступа.

Напомним, недавно в семье украинской ведущей Екатерины Осадчей и продюсера Юрия Горбунова был праздник. Младшему сыну супругов исполнилось пять лет. Счастливые родители на фото показывали, как Данило менялся с годами.

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