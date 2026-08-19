Осадчая и Горбунов нежно поздравили сына с 5-летием: как менялся Даниил с годами

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy

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Шоумен Юрий Горбунов и его супруга Екатерина Осадчая рассказали об особом празднике в семье.

Их младшему сыну Даниилу исполнилось пять лет. По этому случаю Екатерина записала небольшой блиц-опрос с маленьким именинником. В разговоре выяснилось, что Даниил «больше всего любит маму и папу», увлекается рисованием, а его любимая пора года — лето.

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В своем посте звездная мама поделилась своими эмоциями от воспитания Даниила и то, как он искренне умеет любить. И оставила ему несколько теплых поздравлений с благодарностью.

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Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

«Данилочка, моя любовь, с Днем рождения. Я никогда не знала, что кто-то может меня любить на столько сильно. Пусть жизнь будет счастливой, мы рядом. Спасибо, что ты выбрал нас своими родителями», — написала Осадчая.

Так же с благодарностью и любовью к Данилу обратился и его отец. Юрий Горбунов в Instagram собрал подборку разных фото именинника и показал, как он менялся за свою жизнь.

«С Днем рождения, наш сладкий принц! Сегодня Даниилу уже целых пять лет! Расти, сын, здоровый, счастливый, в мирной и богатой стране, на радость твоему отцу и маме! Очень тебя любим!» — растрогал Горбунов.

Юрий Горбунов с сыном / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с сыном / © instagram.com/gorbunovyuriy

Сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy

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