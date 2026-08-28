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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
2 хв

Сильвестр Сталлоне замилував фото з донькою-красунею від Дженніфер Флавін і привітав її з 30-річчям

Зірка Голлівуду показав як архівні, так і свіжі фото з донькою. Тож, можна помітити, як Софія змінювалась з роками.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Дженіфер Флавін та Сильвестр Сталлоне

Дженіфер Флавін та Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Популярний американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне поділився рідкісними фото з найстаршою донькою від дружини, моделі Дженніфер Флавін.

Серію світлин із Софією артист опублікував в Instagram. Кадри були як архівними, так і свіжими. Сильвестр Сталлоне показав доньку і зовсім маленькою, і підліткою, і юною дівчиною, і красивою жінкою. Можна побачити, як Софія дорослішала та з роками змінювалась.

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

Як виявилося, зірка Голлівуду опублікував фото з донькою не просто так. Річ у тім, що дівчина 27 серпня відсвяткувала день народження. Доньці Сильвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін виповнилось вже 30 років. Тож, актор чуттєво привітав її зі святом.

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

«30 років гордості за тебе. З днем народження, моя дивовижна донечко Софіє! Ми завжди любимо тебе», — звернувся до доньки голлівудський актор.

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

Софія вже відреагувала на привітання від батька. Донька Сильвестра Сталлоне зазначила, що неабияк його любить: «Люблю тебе, тату».

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

Зазначимо, Сильвестр Сталлоне від 1997 року перебуває в шлюбі з Дженніфер Флавін. Подружжя виховує трьох доньок — Софію, Сістін та Скарлет. В актора від колишньої дружини є син Серджіо. Також артист виховував сина Сейджа, але, на жаль, 2012 року сталась трагедія — він помер у віці 36 років через серцевий напад.

Нагадаємо, нещодавно у родині української ведучої Катерини Осадчої та продюсера Юрія Горбунова було свято. Молодшому сину подружжя виповнилось п’ять років. Щасливі батьки на фото показували, як Данило змінювався з роками.

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