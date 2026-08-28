З Джейкобом Елорді у головній ролі: у Києві відбулася прем’єра нового фантастичного трилера Рідлі Скотта

Джейкоб Елорді / © Associated Press

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У кінотеатрі «Планета Кіно» у столичному ТРЦ River Mall відбувся допрем’єрний показ епічного науково-фантастичного трилера «Сузір’я Великого Пса» від 20th Century Studios.

Нову картину зняв Рідлі Скотт, відомий своїми масштабними та видовищними роботами. Головні ролі у фільмі виконали Джейкоб Елорді, Марґарет Кволлі та Джош Бролін. Стрічка є екранізацією однойменного роману американського письменника Пітера Геллера.

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Події розгортаються у жорстокому постапокаліптичному світі, де виживання перетворилося на інстинкт, а людяність — на свідомий вибір.

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Молодий пілот Гіґ і військовий спеціаліст з виживання Бенґлі облаштували надійне, але ізольоване укриття. Їхнє життя підпорядковане суворим правилам, які допомагають триматися якомога далі від небезпек зовнішнього світу.

Усе змінює загадковий радіосигнал. Саме він спонукає Гіґа покинути безпечне місце та вирушити у невідомість — на пошуки надії й людяності, в існування яких герой усе ще продовжує вірити.

Першими в Україні фільм переглянули представники медіа, інфлуенсери та знаменитості. Серед гостей вечора були вчитель фізики та блогер Руслан Ігорович, ведуча Анна Астровська, актори Влада Дедкова, Вероніка Мішаєва, Таїсія Хвостова й Олексій Нагрудний, режисер Павло Остріков, а також учасниці шоу «Холостяк» Ірина Кулешина та Яна Андрієнко.

Фільм «Сузір’я Великого Пса» вже в українському прокаті.

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