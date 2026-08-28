Во Франции суд признал рак молочной железы профессиональной болезнью стюардессы

Бортпроводница добилась признания рака груди профессиональным заболеванием / © pexels.com

Реклама

Суд во Франции признал рак молочной железы профессиональной болезнью стюардессы. Такое решение было вынесено по иску бортпроводницы авиакомпании Air France Софи Лено.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама

Суд отметил такие факторы, как работа в ночное время, влияние ионизирующего излучения и пассивное курение. Кроме того, стюардесса не имела генетических отклонений или особенностей образа жизни, которые могли бы объяснить возникновение онкологического заболевания.

Реклама

Решение стало прецедентом для французской авиаотрасли. По словам самой бортпроводницы, это позволит ей выйти на пенсию досрочно.

У 59-летней Лено сейчас наблюдается ремиссия заболевания. Она работала в Air France с 1989 по 2019 годы. За это время стюардесса провела в полетах более 12,6 тысячи часов, из которых более 6,5 тысячи пришлось на ночные рейсы.

Следует отметить, что курение в самолетах Air France запретили только в 2000 году.

В настоящее время рак молочной железы не входит в официальный перечень профессиональных заболеваний во Франции.

Реклама

В 2023 году суд в стране признал этот вид рака профессиональным заболеванием у медсестры, которая 28 лет работала в ночные смены и испытывала влияние радиации от медоборудования.

Напомним, экс-пилот American Airlines Стив Шайбнер развенчал миф о самых безопасных местах в хвостовой части самолета. Узнайте, от чего зависит выживание во время аварии.

Новости партнеров

Новости партнеров