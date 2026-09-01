Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк заявил, что готов отказаться от звания Заслуженного артиста: причина

Андрей Хливнюк

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Фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк резко высказался о государственных почетных званиях для представителей украинской культуры.

Музыкант опубликовал эмоциональное заявление в Facebook. В нём он упомянул о возможном лишении артистов государственных наград. В то же время Хлывнюк намекнул, что сейчас не хочет находиться в одном списке с некоторыми другими награжденными деятелями культуры. Более того, певец заявил о готовности добровольно отказаться от своего звания. Причину такого решения он сформулировал довольно резко.

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«Лишать званий и наград „деятелей культуры“ всё равно придётся. Вопрос только в том, за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не против лишиться своего „заслуженного“ — в такой компании это настоящий „кринж“», — написал Хливнюк.

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Хлывнюк не стал уточнять, кого именно он имеет в виду, говоря о «такой компании». Его пост, впрочем, прозвучал как критика нынешней практики награждения представителей украинского шоу-бизнеса государственными наградами.

Именно так музыкант оценил для себя ситуацию, в которой оказался после последних решений о присвоении почетных званий. При этом Хлывнюк не назвал конкретных артистов, которых считает недостойными таких наград.

Напомним, накануне Дня независимости Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания «Заслуженный» ряду украинских деятелей культуры.

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