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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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102
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2 хв

Брата короля Чарльза звинувачують у скоєнні сексуальних злочинів у США

Конгресмен-республіканець звинуватив Ендрю Маунтбеттен-Віндзора у скоєнні сексуальних злочинів у США.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ендрю Маунтбеттен-Віндзор

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Getty Images

Ім'я колишнього герцога Йоркського знову опинилося на слуху. Конгресмен Томас Массі під час виступу в Палаті представників США вимагав притягнути до відповідальності спільників педофіла Джеффрі Епштейна .

Конгресмен від штату Кентуккі пан Массі заявив: «Ми хочемо, щоб винні у цих злочинах були розслідувані та притягнуті до відповідальності», цитує його слова Daily Mail. Цей конгресмен — один із провідних діячів, які домагаються публікації першої частини документів у справі Епштейна, також назвав ім'я колишнього голови британського банку Barclays Джеса Стейлі та фокусника Девіда Копперфілда. "І принц Ендрю, який вчинив сексуальні злочини у Сполучених Штатах", - додав він. "Можливо, почувши ці імена, Міністерство юстиції присоромиться і почне вершити правосуддя".

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Getty Images

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Getty Images

Експринц Ендрю категорично заперечує скоєння якихось сексуальних злочинів.

Зазначимо, що пан Массі став одним із найзапекліших критиків дій Міністерства юстиції у зв'язку зі скандалом навколо Епштейна. Він намагається ухвалити закон, який зобов'яже уряд США оприлюднити будь-які додаткові нерозкриті документи, що стосуються Епштейна.

Нагадаємо, одна з обвинувачок Ендрю Мантбеттен-Віндзора — Вірджинія Джуффре говорила, що у 17 років у неї був сексуальний зв'язок з Ендрю тричі, і що Епштейн передав її йому в рабство. Два із цих сексуальних контактів сталися на території США: у Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна на Віргінських островах США.

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

У квітні 2025 року жінка наклала на себе руки.

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