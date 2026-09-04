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Королева Камілла у яскравій сукні з рюшами відвідала культурний захід у Лондоні
Королева Камілла повернулася до активної світської роботи після кількох місяців літньої відпустки, проведених у Шотландії.
Королева виступила з промовою під час заходу Letters Live (Асоціація діячів культури) 2026 року у Королівському фестивальному залі в Лондоні.
Для світського виходу Камілла обрала блакитну сукню з рюшами, посипану дрібними стразами, доповнивши лук своєю улюбленою золотою пластинчастою підвіскою з ініціалами її онуків, а також сережками-висячками з бірюзою.
Камілла зробила вечірній макіяж і свою класичну зачіску і мала прекрасний вигляд.
Власниця премії «Оскар» Олівія Колман похвалила королеву Каміллу за її виступ, сказавши Її Величності, що вона «чудово впоралася». Жінки зустрілися у барі для артистів цього вечора.
Глядачі ахнули і вибухнули оплесками, коли королева вийшла на сцену, щоб зачитати історичний лист королеви-матері від 1952 року в рамках програми "Листи наживо".
На день раніше королева Камілла склала компанію королю Чарльзу на зустрічі з президентським подружжям Франції в Лондоні.