Королева Камілла у яскравій сукні з рюшами відвідала культурний захід у Лондоні

Королева Камілла / © Getty Images

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Королева виступила з промовою під час заходу Letters Live (Асоціація діячів культури) 2026 року у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

Для світського виходу Камілла обрала блакитну сукню з рюшами, посипану дрібними стразами, доповнивши лук своєю улюбленою золотою пластинчастою підвіскою з ініціалами її онуків, а також сережками-висячками з бірюзою.

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Королева Камілла / © Getty Images

Камілла зробила вечірній макіяж і свою класичну зачіску і мала прекрасний вигляд.

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Власниця премії «Оскар» Олівія Колман похвалила королеву Каміллу за її виступ, сказавши Її Величності, що вона «чудово впоралася». Жінки зустрілися у барі для артистів цього вечора.

Олівія Колман та королева Камілла / © Getty Images

Глядачі ахнули і вибухнули оплесками, коли королева вийшла на сцену, щоб зачитати історичний лист королеви-матері від 1952 року в рамках програми "Листи наживо".

На день раніше королева Камілла склала компанію королю Чарльзу на зустрічі з президентським подружжям Франції в Лондоні.

Бріжит Макрон і королева Камілла / © Getty Images

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