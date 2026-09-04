Писав мешканцям у чаті російською: як на Черкащині покарали голову ОСББ

На Черкащині жінка поскаржилася на голову ОСББ, який спілкувався в будинковому чаті російською. / © ТСН

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На Черкащині очільнику одного з ОСББ винесено попередження через те, що він у будинковому Viber-чаті спілкувався російською мовою, крім того, він повинен усунути це порушення протягом 30 днів — про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови Єлизавета Сачура.

«Під час заходів державного контролю довели, що ОСББ — це юридична особа. А Viber-чат, який є по факту єдиними каналом комунікації співвласників, — це простір, в якому відбувається виконання службових обовʼязків і має здійснюватися державною мовою. Право співвласників на отримання інформації державною мовою — захищене Законом», — повідомила Єлизавета Сачура.

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Крім того, вона додала, що голова ОСББ аргументував свою позицію тим, що «це його приватна справа».

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Резюмуючи, у своєму дописі предствниця Уповноваженого додала, що співвласники ОСББ, мовні права яких порушені, мають можливість повідомити про це.

Безпосередньо у коментарі для ТСН.ua Єлизавета Сачура розповіла, що на голову ОСББ, на його спілкування російською поскаржилася одна з мешканок.

«Поскаржилася мешканка, яка не толерує будь-яке обслуговування недержавною мовою. Крім того, у ОСББ не було будь-якого іншого каналу для комунікації. Ця людина не хотіла, щоб її обслуговували недержавною мовою. Голові ОСББ було зроблено усне попередження, яке відображено в акті, складеного за матеріалами державного контролю. Чи виправився цей чоловік? Будемо відслідковувати. Ті, хто скаржаться, як правило залишаються нашими агентами змін та впливу. Наша мета — щоб української мови ставало дедалі більше. Немає мети когось штрафувати», — каже Єлизавета Сачура.

До цього вона додала, що вчора вона побачила ознаки того, що невідомі особи хотіли зламати її електронну пошту та сторінки у соцмережах. «Мені писали, що я помру і мене спіткає доля Фаріон. Я повидаляла все це», — каже вона.

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Будинкові чати: чи вважають суди доказом таке листування

За словами адвокатів, сучасна практика свідчить про те, що, наприклад, суди час від часу беруть до уваги інформацію з будинкових чатів, яку сторони процесу вважають доказами та надають суду.

«Треба звертати увагу на статут ОСББ. Якщо у статуті прописано, що чат — це єдиний канал комунікації, то тоді можна говорити про те, що це єдиний канал комунікації, який визначено офіційно», — каже адвокат Сергій Старенький, коментуючи ситуацію з ОСББ на Черкащині.

Він наводить приклад, що положення про свої чати в угодах з клієнтами прописують, наприклад, банки.

«Якщо йдеться про чат, створений мешканцями — то це приватна площина. Але якщо йдеться про збори співвласників ОСББ, про офіційний прийом — це сфера обслуговування, в якій спілкування російською є порушенням. Закон каже про те, що комунікація у сфері обслуговування повинна здійснюватись державною мовою. Розмови у Viber-чатах я не вважаю як спілкування в офіційних каналах», — каже Старенький.

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При цьому він зауважує, що зараз суди приймають все частіше як докази переписку (з інших питань) у чатах.

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